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Зеленский дал сигнал: новая грандиозная реформа навсегда изменит жизнь украинцев, первые подробности

28.08.2019 09:00
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Зеленский дал сигнал: новая грандиозная реформа навсегда изменит жизнь украинцев, первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский поручил запустить полномасштабную большую приватизацию еще до конца 2019 года

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook. По его словам, Зеленский дал четкий сигнал на ускорение процессов приватизации.

«Одна президентская каденция — 5 лет, за которые Украина может получить миллиардные инвестиции, модернизацию устаревших предприятий и избавиться от коррупции и дерибана государственных активов», — убежден Трубаров.

Эксперт также назвал шаги, необходимые для запуска большой приватизации. Так, Кабмин до 30 сентября должен утвердить инвестиционных советников на уже отобранные предприятия: ОПЗ, Угольную компанию «Краснолиманская», «Индар», завод «Электротяжмаш», «Объединенную горно-химическую компанию». Также Кабмин своим распоряжением должен передать в управление Фонду еще примерно 20 крупных предприятий для приватизации.

Министерства и ведомства должны передать уже утвержденные для продажи предприятия в Фонд, которые годами «удерживаются» и не передаются на приватизацию. Таких предприятий — более 30. Также Кабмин должен обязать министерство провести полную ревизию государственного имущества и передать в Фонд все то, что подлежит приватизации.

По словам Трубарова, также необходимо решение Кабинета Министров относительно оптимальных сроков приватизации облэнерго с учетом закона «О рынке электрической энергии». От Верховной Рады Фонд ожидает рассмотрения законопроекта о сокращении списка объектов, запрещенных к приватизации, а также рассмотрения проектов законов о реорганизации спиртовой отрасли.

Глава Фонда госимущества также отметил, что если в сентябре Кабмин сделает первый шаг и утвердит инвестиционных советников, то на первые продажи можно выйти уже в конце этого года.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, президент, реформы, Зеленский
 
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