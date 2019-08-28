Зеленский затеял невероятное, такого в Украине еще не было: уже многие расстроены

28.08.2019 17:31

Владимир Зеленский представляет собой иной тип политиков, которых еще не было в Украине

Таким мнением поделился политтехнолог Михаил Подоляк.

«Владимир Александрович Зеленский явно отказался от традиционных форматов работы с отечественными медийщиками. Чем безусловно сильно расстроил целый ряд самовлюблённых личностей, всегда мнивших себя «влиятельными персонами, созидающими и ломающими чужие карьеры»)», — пишет он.

Как известно, вместо помпезной пресс-конференции на 150-200 журналистов с классическим броским названием «Первые сто дней президента: успехи и провалы», Зеленский решил душевно и тет-а-тет поговорить с партнёром по актерскому цеху Бокланом для спецпрограммы телеканала 1+1.

«И? Не имеет права? Обязан играть в традиционные игры и получать депрессии и неврозы на ровном месте? Ему просто некомфортно слушать однотипные и заунывные вопросы и претензии, в тысячный рад отвечать на что-то инфантильное, мимикой реагировать на спесивые замечания. Жёстче: наша медийка уже давно не предлагает информацию, но пытается откровенно троллить и «оценочно судить» «, — считает политтехнолог.

Безусловно, главный навык любого политика во все времена — это правильно продавать себя. Максимально броско и максимально большому количеству потребителей. Но форматы «личной продажи» сильно изменились, считает он.

«Зеленский не собирается работать через традиционные журналистские пулы? Не собирается проводить пафосные традиционные брифинги и пресс-конференции? Не хочет играть в традиционную игру наших топов в придворных летописцев? Но разве это помешает нам получать информацию, инсайд, делать выводы и формировать своё отношение к нему?», — задается вопросом политтехнолог.

Он также напомнил о Петре Порошенко, который в первые годы своего «славного правления» аккурат чрезвычайно любил красоваться перед журналистами.

«Уподобляясь легендарному словофилу Фиделю Кастро, он часами томно и пафосно рассказывал о своих нынешних и будущих свершениях, бесконечно павлинил под яркими софитами, примитивно флиртовал с журналистами», — пишет политтехнолог.

Источник: https://politeka.net