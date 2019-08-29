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Электронное голосование на выборах: Мнение украинцев
Социологи выяснили, поддерживают ли избиратели инициативу команды президента Украины об электронном голосовании на выборах. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции, представляя результаты опроса*, рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.
«43% – не поддерживает, 38% – поддерживает. В целом интернетом в Украине пользуются 68% граждан, не пользуются – 32%», – сказала она.
Согласно опросу, мнения избирателей партий, прошедших в парламент, распределились так:
- «Слуга народа»: поддерживают 42%, не поддерживают – 38%;
- «Оппозиционная платформа – За життя»: поддерживают – 20%, не поддерживают – 55%;
- «Батькивщина»: поддерживают 24%, не поддерживают – 46%;
- «Европейская солидарность»: поддерживают 31%, не поддерживают – 51%.
Эксперты отметили, что уровень пользования интернетом в Украине напрямую зависит от возраста избирателей. Так, среди молодежи в возрасте до 30 лет пользуются интернетом 94%, в возрастной группе 30-44 года – 90%, в возрастной группе 45-59 лет – 69%, в возрасте 60 лет и старше – 30%.
Как сообщалось ранее, согласно опросу, президент Владимир Зеленский по итогам 100 дней работы имеет наивысшее доверие у граждан за всю историю Украины. Среди первоочередных заданий, которые ставят украинцы перед главой государства, на первом месте прекращение огня на Донбассе.
* Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных украинским властям территориях. Опрошены 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население Украины (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Теги: Донбасс, выборы, голосование, мнение
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