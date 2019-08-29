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Нехватка данных и огромные премии: в чем проблема с зарплатами чиновников в Украине

29.08.2019 19:21
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Нехватка данных и огромные премии: в чем проблема с зарплатами чиновников в Украине

Оплата работы руководителей на государственной службе в Украине минимум вдвое уступает выплатам, которые получают руководители среднего и высшего звена в частном секторе. К такому выводу пришли экономисты Центра экономической стратегии (CES), проведя исследование при участии проекта EU4PAR, Офиса реформ Кабмина и Международного фонда "Возрождение". При этом еще в 2018 году в Украине приостановили повышение зарплат госслужащим.

"Зарплата госслужащих должна быть прозрачной и понятной общественности. А еще если не эквивалентной, то хотя бы сопоставимой с той, которую предлагает частный сектор. Сейчас самой прозрачной на госслужбе является структура оплаты труда специалистов по вопросам реформ. Продвижение в правильном направление есть, но его следует продолжать", – отметила старшая экономистка CES Ирина Пионковская.

Исследование показало, что серьезной проблемой в системе оплаты труда госслужащих является значительная часть непостоянных компонентов – надбавок и премий. Для руководителей они могут составлять до 48% зарплаты, а для все госслужащих в целом – 40%.

"Эти доплаты в большей мере зависят от благосклонности руководства и наличия финансовых ресурсов у государственного органа, чем от результатов деятельности сотрудника. В целом за 2018 год на надбавки и премии выделили 32% совокупного фонда оплаты труда госслужащих – то есть около 9 млрд гривен", – отмечается в результатах исследования.

По мнению экспертов, такие тенденции не позволяют привлечь на госслужбу лучших специалистов из частного сектора, где должностной оклад составляет 100% зарплаты. Кроме того, надбавки и премии уменьшают эффективность использования бюджетных средств, уверены аналитики.

"Необходимо пересмотреть существующие подходы. Ключевая идея остается неизменной – повышение фиксированной части заработной платы государственного служащего путем усиления роли должностного оклада и ограничения переменной составляющей за счет уменьшения размера стимулирующих выплат", - отметил председатель Нацагентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко.

При этом в системе оплаты труда есть резервы, чтобы вдвое увеличить зарплаты руководителей в рамках существующих бюджетных ограничений. Для этого необходимо отменить стимулирующие надбавки для госслужащих, уменьшить максимальный размер надбавки за выслугу лет с 50% до 30% должностного оклада.

Источник : https://www.segodnya 



Теги: Украина, Донбасс, зарплата, чиновники
 
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