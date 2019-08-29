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Некоторые нардепы из «Слуги народа» выступили за увольнение Авакова

29.08.2019 15:40
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Некоторые нардепы из «Слуги народа» выступили за увольнение Авакова

Часть депутатов партии «Слуга народа» против того, чтобы Арсен Аваков оставался в новом Кабмине на должности главы МВД.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на собеседников в «Слуга народа».

Сообщается, что вопрос будущего Авакова на данный момент является центральной проблемой при согласовании кандидатур в новое правительство.

Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, увольнение, Аваков, нардепы, Слуга народа
 
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