Некоторые нардепы из «Слуги народа» выступили за увольнение Авакова

29.08.2019 15:40

Часть депутатов партии «Слуга народа» против того, чтобы Арсен Аваков оставался в новом Кабмине на должности главы МВД.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на собеседников в «Слуга народа».

Сообщается, что вопрос будущего Авакова на данный момент является центральной проблемой при согласовании кандидатур в новое правительство.

Источник : https://donpress.