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Обвал дома в Дрогобыче: копы задержали двоих коммунальщиков
В Дрогобыче после обвала части жилого дома, в результате которого погибли восемь человек, полицейские задержали двух работников коммунального предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
"В порядке ст.208 УПК Украины 28 августа полицейские задержали двух работников коммунального предприятия, 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города Дрогобыч", – говорится в сообщении.
Копы отметили, что вскоре решится вопрос об избрании задержанным меры пресечения. По факту обрушения дома на уже открыты уголовные производства по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
"Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – от пяти до двенадцати лет лишения свободы", – отметили в пресс-службе.
Отметим, что на данный момент всех жителей поврежденного дома эвакуировали. На базе городской общеобразовательной школы №16 развернут эвакуационный пункт для пострадавших жителей дома. А в одной из местных больниц подготовили 14 двухместных номеров для временного размещения отселенных жителей.
Источник : https://www.segodnya.
Теги: Донбасс, Дрогобыч, обвал, коммунальщики
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