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Первый день новой Рады: у Зеленского удивили заявлением, «не имеем права»
Стало известно, какие задачи поставлены перед Верховной Радой 9 созыва в первый день работы.
Об этом в комментарии журналистам рассказал нардеп и представитель главы государства в Парламенте Руслан Стефанчук, пишут Вести.
По его словам, сегодня, 29 августа, Верховная Рада не будет принимать никаких законопроектов.
«По закону, мы не имеем права сегодня принимать никакие законопроекты. Но сегодня будет дан старт для плодотворной работы Верховной Рады», — признался он в комментарии журналистам.
Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде также добавил, что все законопроектры будут приниматься завтра, 30 августа, включая те, которые были анонсированы несколькими днями ранее.
Подытоживая, Руслан Стефанчук отметил, что у представителей президентской фракции «Слуга народа» никакого «афтепати» сегодня вечером не будет.
«Сегодня мы целый день проведем в Верховной Раде, поэтому никаких мероприятий после не запланировано», — резюмировал он.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, Рада, права, заявление
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