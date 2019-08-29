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Погода в Украине: синоптики уточнили, где будет жарко, а где – свежо

29.08.2019 12:20
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Погода в Украине: синоптики уточнили, где будет жарко, а где – свежо

В Украине в четверг, 29 августа, сохранится жаркая и сухая погода, кроме ряда восточных, северо-восточных и центральных областей, где будет свежее обычного. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

На Западе температура воздуха днем поднимется до +29...+31 градуса, в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях буде до +24...+28 градусов, в Днепропетровской области уже будет прохладнее – до +26 градусов, а на Востоке температура понизится до +21...+23 градусов.

В северной части будет до +23...+26 градусов, при этом в Киевской области сохранится чрезвычайна пожарная опасность.

На Юге и Приазовье прогнозируют тоже жаркую погоду – местами до +31 градуса.

Источник : https://www.segodnya. 



Теги: Украина, Донбасс, прогноз погоды
 
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