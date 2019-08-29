- Сепаратисты нанесли удар с беспилотника – штаб ООС10:00
- Проведение земельной реформы планируется разделить на несколько этапов - Устенко09:40
- Украинская экономика ускоряется: появился новый прогноз09:22
- В Киеве сотни разгневанных украинцев стекаются под Офис Зеленского, ситуация на грани - подробности и кадры 08:59
- Трагедия с маленькой девочкой в Турции: врачи сообщили о страшном08:20
- В Украине заработала новая налоговая служба08:04
- Члены НВФ с «паспортами ЛДНР» не могут выехать из ОРДЛО22:10
- НАБУ заявилось с обыском к руководителю лесхоза на Харьковщине21:20
- После трагедии в Дрогобыче Зеленский анонсировал аудит всех жилых домов20:42
- «Невозможно открыть окна»: в Крыму произошло новое ЧП, власти молчат20:20
Проведение земельной реформы планируется разделить на несколько этапов - Устенко
Олег Устенко сообщил в интервью журналистам Радио НВ, что проведение земельной реформы в Украине планируется разделить на несколько этапов. По словам советника президента, в первую очередь государство будет продавать в частные руки землю, находящуюся в его собственности, сообщает replyua.net.
Олег Устенко объяснил, что земельная реформа будет проводиться в Украине не одномоментно. Весь процесс планируется разделить на несколько этапов - в общей сложности их будет три. На первом этапе государство будет продавать землю, находящуюся в его собственности. Это, например, земля Минобороны, академии аграрных наук. Конечно, тотальной распродажи не будет. В частные руки будут продавать участки, которые сегодня госструктуры сдают в аренду.
На втором этапе начнется тестирование рынка. Нужно посмотреть, как он будет работать, выявить проблемные моменты, и так далее. Наконец, на финальном этапе начнется запуск полноценного широкоформатного рынка земли. К этому времени паи будут уже получены. Здесь пока есть множество вопросов - сколько, ком, и так далее. Однако все это можно обговаривать. Читайте также: «Северный поток-2» будет негативно влиять на европейские страны - Болтон.
Теги: Украина, президент, реформа
- Януковичу советуют взять Тимошенко на поруки
- Рада заслушала "Тимошенко и Саакашвили"
- МВФ похвалил Украину
- Президент подписал закон о полномочиях Верховного суда
- Награждение Степана Бандеры званием "Герой Украины" противоречит законодательству
- Виктор Янукович и Тони Блэр обсудили религиозную толерантность
- В «ДНР»: С КПП под Донецком «скорая» увезла двоих мужчин10:24
- Сепаратисты нанесли удар с беспилотника – штаб ООС10:00
- Члены НВФ с «паспортами ЛДНР» не могут выехать из ОРДЛО22:10
- На Донбассе из-за обстрелов закрыли 10 школ18:32
- Пограничники обнаружили тайник с оружием недалеко от линии разграничения на Донбассе17:49
- Из-за обострения конфликта на Донбассе закрыли КПВВ «Майорское»16:48
- В центре Донецка появилась «площадь Захарченко»15:00
- Эскалация конфликта на Донбассе: ВСУ понесли очередные потери11:03
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась19:45
- Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»19:08
- "Новая почта" начала тестирование авиадоставки10:30
- В «ДНР»: С КПП под Донецком «скорая» увезла двоих мужчин10:24
- Сепаратисты нанесли удар с беспилотника – штаб ООС10:00
- Проведение земельной реформы планируется разделить на несколько этапов - Устенко09:40
- В Одессе пройдет выставка картин БГ09:30
- Украинская экономика ускоряется: появился новый прогноз09:22
- В Киеве сотни разгневанных украинцев стекаются под Офис Зеленского, ситуация на грани - подробности и кадры 08:59
- В Украине увеличилось количество новорожденных с синдромом Дауна08:40
- Букмекеры "похоронили" "Зарю"08:30
- Трагедия с маленькой девочкой в Турции: врачи сообщили о страшном08:20
- В Украине увеличилось количество новорожденных с синдромом Дауна08:40
- Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака22:38
- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Как отличить драгоценный камень от подделки?08:48
- Врач рассказал, кому стоит отказаться от завтрака07:10
- Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»22:39
- Украина - страна украинофобов22:18
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО
- В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших
- Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев
- Армия России стягивает в Крым солдат и военную технику: что происходит
- В Беларуси готовятся "снять" Лукашенко: СМИ назвали имя нового президента