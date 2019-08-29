Проведение земельной реформы планируется разделить на несколько этапов - Устенко

29.08.2019 09:40

Олег Устенко сообщил в интервью журналистам Радио НВ, что проведение земельной реформы в Украине планируется разделить на несколько этапов. По словам советника президента, в первую очередь государство будет продавать в частные руки землю, находящуюся в его собственности, сообщает replyua.net.



Олег Устенко объяснил, что земельная реформа будет проводиться в Украине не одномоментно. Весь процесс планируется разделить на несколько этапов - в общей сложности их будет три. На первом этапе государство будет продавать землю, находящуюся в его собственности. Это, например, земля Минобороны, академии аграрных наук. Конечно, тотальной распродажи не будет. В частные руки будут продавать участки, которые сегодня госструктуры сдают в аренду.



На втором этапе начнется тестирование рынка. Нужно посмотреть, как он будет работать, выявить проблемные моменты, и так далее. Наконец, на финальном этапе начнется запуск полноценного широкоформатного рынка земли. К этому времени паи будут уже получены. Здесь пока есть множество вопросов - сколько, ком, и так далее. Однако все это можно обговаривать. Читайте также: «Северный поток-2» будет негативно влиять на европейские страны - Болтон.