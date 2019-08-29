«Схватил на плечи и пошел»: в Запорожье камеры засняли, как мужчина украл чужого ребенка

29.08.2019 11:37

В Шевченковском районе Запорожья мужчина украл чужого ребенка с детской площадки — это засняли камеры.

Произошло вопиющее событие на День Независимости 24 августа. Во дворе на детской площадке играло много детей, здесь же неподалеку находились и взрослые. Видео происшествия появилось в Instagram-канале criminal_zp

На записи видно, как вдоль скверика прохаживается мужчина лет тридцати на вид. Походка у него не очень твердая — он либо пьян, либо под веществами. Мужчина идет, оглядываясь по сторонам, словно выискивая кого-то.

Спустя минуту он подошел к маленькой девочке и вскоре она пошла с ним — отошла от родителей. Уже на некотором расстоянии незнакомец усадил девочку к себе на плечи и пошел восвояси.

Все это время с ним рядом бежал мальчик, сверстник уносимой девочки. Кто-то из детей кинулся звать взрослых, когда посторонний только отходил со своей жертвой.

Жильцы отреагировали и кинулись вдогонку за похитителем. Тогда он оставил ребенка и убежал. Этого камеры уже не зафиксировали, но по сообщениям свидетелей, ребенок в результате не пострадал.

Источник : https://politeka