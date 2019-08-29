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СМЕНИЛСЯ ГЛАВНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА ГЛАВУ МОЗ

29.08.2019 17:42
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На должность главы Министерства охраны здоровья должна стать председатель комиссии по вопросам реформирования системы здравоохранения общественного совета при МОЗ Зоряна Черненко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сони Кошкиной в своем Telegram-канале.

Как сообщила Кошкина, Черненко сменила в качестве претендента на должность главы Минздрава Максима Степанова.

"Минздрав - воистину проклятое место. Без пяти минут премьер Гончарук провел переговоры с Максимом Степановым. Все ок, его утвердили. Вечером у Степанова состоялось собеседование с Зеленским. Успешное! Но вскоре все снова изменилось. И теперь главой МОЗ должна стать… Зоряна Черненко", - сообщила Кошкина.

Источник : https://news.dn 



Теги: Донбасс, здоровье, министерство, охрана , глава
 
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