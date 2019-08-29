СМИ: политзаключенного Сенцова срочно привезли в московское СИЗО

29.08.2019 15:24

Незаконно осужденного украинского политзаключенного Олега Сенцова доставили из колонии №8 Лабытнанги в один из следственных изоляторов Москвы. Как передает replyua.net, об этом сообщает Telegram-канал Незыгарь, хотя официального подтверждения этой информации пока нет. В частности, известно, что причиной срочного перевода Сенцова в Москву может стать подготовка обмена заключенными между Украиной и Россией.



«Всё же Вышинского меняют на Сенцова. Идут отдельно от списка 33/33», - подчеркивает издание. Более того, в Telegram сообщается о том, что Сенцова могут обменять на бывшего руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, выпущенного 28 августа из-под стражи. В свою очередь, адвокат Валентин Рыбин сообщил «РИА Новости», что сегодня обмена точно не будет.



Сенцова арестовали 10 мая 2014 года в Симферополе. Сотрудники ФСБ России обвинили его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



