Стало известно имя нового главы Министерства образования Украины

29.08.2019 12:59

Депутаты Верховной Рады девятого созыва проголосуют за назначение 29-летней представительницы партии гаранта Конституции Владимира Зеленского «Слуга народа» Анны Новосад на должность главы Министерства образования и науки Украины. Как передает replyua.net, об этом сегодня пишет интернет-издание LB.ua сославшись на источники.



О Новосад известно, что она родилась 28 июля 1990-го, в 2011-м стала выпускницей Киево-Могилянскую академию, получив степень бакалавра по политологии. С 2012 по 2013 год она проходила стажировки в аналитических центрах Чехии и Испании, участвует в украинско-канадской парламентской программе. Работать в МОН Новосад начала в 2014 году. С марта по ноябрь того же года она занимала пост советника министра, а в декабре 2017-го стала главой управления международного сотрудничества и европейской интеграции министерства. В декабре 2017-го стала гендиректором директората стратегического планирования и европейской интеграции.



Как известно, Министерство образования и науки 14 апреля 2016 года возглавила Лилии Гриневич, которую избирали в Верховную Раду VII и VIII созывов. На протяжении 2012-2016 годов в парламенте Гриневич возглавляла Комитет по вопросам науки и образования.