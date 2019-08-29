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Трагедия с маленькой девочкой в Турции: врачи сообщили о страшном
12-летняя россиянка, чью руку засосало в бассейн в отеле Турции, скончалась в больнице.
«Девочка много времени провела под водой, ее вытащили и доставили в клинику, но ребёнок впал в кому. До текущего момента её пытались спасти врачи, в том числе и прилетевшие из России — к сожалению, не удалось», — сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, что трагедия произошла 18 августа в Бодруме, Турция. Руку подростка засосало в трубу отельного бассейна, первым заметил неладное папа девочки и бросился ее спасать. Однако даже после того, как работа насоса была остановлена, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна.
Напомним, что трагедия произошла 18 августа в Бодруме, Турция. Руку подростка засосало в трубу отельного бассейна, первым заметил неладное папа девочки и бросился ее спасать. Однако даже после того, как работа насоса была остановлена, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна.
Источник: https://politeka.
Теги: Донбасс, Турция, врачи, трагедия, девочка
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