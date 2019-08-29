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Украинская экономика ускоряется: появился новый прогноз

29.08.2019 09:22
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Украинская экономика ускоряется: появился новый прогноз

Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF) на фоне роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в апреле-июне 2019 года до 4,6% улучшил свой прогноз на год в целом – с 2,8% до около 3,5%.

"Мы ожидаем, что рост ВВП по итогам 2019 года составит около 3,5%, достаточный для начала выплат по ВВП-варрантам, которые были выпущены для реструктуризации долга в 2015 году", – говорится в отчете аналитиков.

Они сообщили, что даже при отсутствии роста ВВП во второй половине 2019-го по итогу года он составит 3%.

По их мнению, причины роста украинской экономики – сильный внутренний спрос, поддерживаемый улучшением потребительских настроений и увеличением объемов денежных переводов в страну, а также переориентация экспорта из Украины на рынки Европы.

 Источник : https://www.segodnya.ua/



Теги: экономика, Украина, Донбасс, прогноз
 
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