В Украине рекордно выросла средняя зарплата

29.08.2019 11:20

В Украине средняя заработная плата в июле месяце текущего года достигла уровня 10971 гривны. Также в нашей стране был установлен новый гривневый максимум. А также был установлен максимум с 2013 года в долларовом эквиваленте.



Как пишет replyua.net, такое сообщение обнародовал управляющий частным инвестфондом на фондовом рынке США экономист Владимир Компаниец. На своей странице в социальной сети «Фейсбук» он заявил, что размер заработной платы вырос на 19,64 процента. По его словам, в долларовом эквиваленте средняя зарплата составила 431 доллар США. Прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 9,5 процента в год.



Самые большие заработные платы числятся в Киеве – 16 тысяч и 249 гривен. В Донецкой области они достигают 12010 гривен. В Киевской области на уровне 11 тысяч 567 гривен. Регионы с наименьшими средними зарплатами в Украины определены следующим образом. В Херсонской области она достигает 8547 гривен, в Черновицкой – 8585 гривен, а в Черниговской области – 8 тысяч 653 гривен.