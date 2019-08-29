В Украине заработала новая налоговая служба

29.08.2019 08:04

В Украине начала работу Государственная налоговая служба (ГНС). Сегодня, 28 августа, распоряжение правительства от 21 августа 2019 года № 682-р о начале работы Государственной налоговой службы Украины обнародовано на Правительственном портале, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Так, Кабинет министров передал ГНС функции по реализации государственной налоговой политики, государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и законодательства по другим вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС.

«Мы начинаем новый этап в налоговой политике нашего государства. Новая налоговая служба станет надежным партнером для предпринимателей, которая будет создавать благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине, внедрять новые сервисы и обеспечивать равные права всех налогоплательщиков. Уверен, что совместными усилиями мы построим сервисную налоговую службу европейского образца с высоким уровнем доверия в обществе, которой будем гордиться», – заявил глава ГНС Сергей Верланов.

Источник : https://dnews.dn