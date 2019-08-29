Вакарчук пришел в Верховную Раду и рассказал о планах партии "Голос"

29.08.2019 16:00

Святослав Вакарчук убежден, что с первого дня работы нового Парламента нардепы начнут выполнять обещания, которые дали избирателям. Об этом он сообщил, придя в Раду, передает https://www.dialog.ua/". Ранее стало известно, какие вопросы рассмотрит Верховная Рада в первый день работы 29 августа 2019-го. Так, по словам Вакарчука, необходимо начинать работать и как можно быстрее приниматься за выполнение обещаний. Он заверил, что готов будет работать в первый день столько, сколько понадобится. Также он подтвердил, что к ним никто не обращался относительно создания коалиции и партия "Голос" будет работать самостоятельно. Вакарчук убежден, что сегодня все же удастся снять депутатскую неприкосновенность.



