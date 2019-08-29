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Зеленский четвертый раз поговорил с Меркель – посол Украины

29.08.2019 12:00
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Зеленский четвертый раз поговорил с Меркель – посол Украины

Германия остается другом и партнером Украины, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщив о телефонном разговоре украинского президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Ангелы Меркель. 
 28 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Сегодня состоялся четвертый за последние месяцы телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Ангелы Меркель. Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины!" – написал он. 
 Источник : https://gordonua. 



Теги: Украина, посол, Меркель, Зеленский
 
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