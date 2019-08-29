Зеленский четвертый раз поговорил с Меркель – посол Украины

29.08.2019 12:00

Германия остается другом и партнером Украины, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщив о телефонном разговоре украинского президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Ангелы Меркель.

28 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.



"Сегодня состоялся четвертый за последние месяцы телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Ангелы Меркель. Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины!" – написал он.

Источник : https://gordonua.