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Зеленский решил добиться сокращения количества нардепов
29.08.2019 21:20
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно уменьшения состава парламента и закрепления пропорциональной избирательной системы.
Согласно информации на сайте ВР, проект закона о внесении изменений в ст. 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы) №1017 Зеленский определил как безотлагательный.
Текст законопроекта, а также сопроводительные документы пока отсутствуют.
Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об импичменте президента.
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, сокращение, нардепы, Зеленский
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