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Зеленский решил добиться сокращения количества нардепов

29.08.2019 21:20
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Зеленский решил добиться сокращения количества нардепов

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно уменьшения состава парламента и закрепления пропорциональной избирательной системы.

Согласно информации на сайте ВР, проект закона о внесении изменений в ст. 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы) №1017 Зеленский определил как безотлагательный.

Текст законопроекта, а также сопроводительные документы пока отсутствуют.

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об импичменте президента.

Источник : https://from-ua 



Теги: Донбасс, сокращение, нардепы, Зеленский
 
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