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Зеленский в первый день работы новой Рады сделал то, что пообещал народу
29.08.2019 19:44
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства.
По состоянию на 14:25 текст документа отсутствует на сайте парламента, пишет НВ.
29 мая Зеленский подал в Верховную Раду 8 созыва свой законопроект об импичменте. Однако парламент даже не включил его в повестку дня.
6 июня Рада приняла законопроект № 1098 о временных следственных и специальных комиссиях парламента, предусматривающий урегулирование процедуры импичмента президента.
Зеленский не подписал этот документ.
Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявлял, что новая Рада рассмотрит закон об импичменте президента одним из первых.
Источник : https://from-ua
Теги: Рада, первый, народ, день
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