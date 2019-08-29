Зеленский в первый день работы новой Рады сделал то, что пообещал народу

29.08.2019 19:44

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства.

По состоянию на 14:25 текст документа отсутствует на сайте парламента, пишет НВ.

29 мая Зеленский подал в Верховную Раду 8 созыва свой законопроект об импичменте. Однако парламент даже не включил его в повестку дня.

6 июня Рада приняла законопроект № 1098 о временных следственных и специальных комиссиях парламента, предусматривающий урегулирование процедуры импичмента президента.

Зеленский не подписал этот документ.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявлял, что новая Рада рассмотрит закон об импичменте президента одним из первых.

Источник : https://from-ua