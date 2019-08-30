Кабмин изменил условия выплаты адресной помощи переселенцам

30.08.2019 21:51

Согласно Постановлению № 754, принятого Кабмином Украины, увеличился перечень тех, кто имеет право на адресную помощь.

Об этом рассказали специалисты «Донбасс SOS», передает donpress.

Теперь денежные выплаты будет доставлять домой переселенцам, по их желанию.

Такая услуга доступна только для двух категорий лиц:

лица с инвалидностью первой группы;

другие лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию.

Чтобы дома получать пособия, ВПЛ должно обратиться с письменным заявлением в управление ПФУ или управление социальной защиты населения по месту жительства. В заявлении о назначении или перерасчете пенсии нужно указать: «выплату мне пенсии (социальной помощи) прошу проводить через почту».

Также изменение касается тех украинцев, которые переселились из ОРДЛО и не имеют возможности вернуться и имеют право на ежемесячное пособие (лица с инвалидностью, их дети, дети с инвалидностью и лица, осуществляющие за ними уход). Это касается тех лиц, которые:

нуждаются в длительной вторичной (специализированной) медицинской помощи или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи с круглосуточным наблюдением;

над которыми нависает угроза насилия или психологической травмы (п. 2 Порядка, утвержденного Постановлением № 505).

Согласно постановлению, право на денежную помощь имеют и лица пенсионного возраста и учащиеся школ, достигшие 18-летнего возраста, которые продолжают обучение на дневной форме.

На выплату пособий могут претендовать семьи, в состав которых входят два и более лица с инвалидностью (детей с инвалидностью) теперь снят верхний предел максимального размера выплат.

Теперь при оформлении выплаты денежной помощи на малолетних детей, перемещаемых без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, не надо будет предоставлять документ, подтверждающий родственные отношения заявителя с ребенком (п. 5 Порядка). К заявлению на получение пособия нужно будет добавлять копию справки от уполномоченного банка с указанием реквизитов текущего счета.

Также изменился и порядок отказа в назначении пособия, если документы, представленные представителем семьи, не соответствуют требованиям Порядка.

При этом, если человек выезжает на неподконтрольную территорию более чем 60 дней — он обязан вернуть сумму денежной помощи за период пребывания там (п. 11 Порядка). В противном случае, пособие может взиматься.

В Постановлении указано три варианта такого возврата:

уполномоченным представителем семьи самостоятельно;

с согласия уполномоченного представителя семьи в полном объеме за счет следующих выплат денежной помощи;

по решению уполномоченного органа за счет суммы последующих выплат денежной помощи в объеме не менее 20 процентов ежемесячной суммы назначенной денежной помощи.

«Если вы убеждены, что находились на неподконтрольной территории менее 60 дней, то имеете право обжаловать действия органов власти. Прежде всего, нужно обратиться с письменным заявлением в управление труда и социальной защиты населения для обжалования решения о взыскании с вас выплат за дни на ВОТ и в Государственную пограничную службу Украины — за информацией о пересечении линии разграничения. Письменные ответы от этих органов также крайне необходимы для последующего обращения в суд. Собственно, обратиться в суд — следующий шаг, в случае, если ваши заявления не дали результата», — говорится в сообщении специалистов.

Также теперь принимать заявления и выдавать справки о постановке на учет ВПЛ теперь смогут только работники подразделений социальной защиты населения.

«Принятые изменения несут как позитив, так и негатив для переселенцев. Среди основных положительных моментов: возможность отдельным категориям лиц получать помощь через «Укрпочту; расширение перечня тех, кто имеет право на такую помощь, снятие ограничения максимального размера пособия для семей, в состав которых входят два и более лица с инвалидностью (детей с инвалидностью). Основным негативным моментом является закрепление дополнительной обязанности ВПЛ возвращать сумму помощи, выплаченную за период пребывания на неподконтрольной территории при нахождении там более 60 дней. Этим положением правительство создало ситуацию, когда непрерывное пребывание более 60 дней в ВОТ влечет за собой не только отмену справки ВПЛ, но и обязательства переселенцев возвращать полученную за этот период помощь», — заявили в организации.