Новая Рада, новый Кабмин: первые впечатления и ожидания

30.08.2019 20:29

После целого лета фактического бездействия в силу вынужденного противостояния с остатками старого режима, «Зе!команда» наконец-то получила в свои руки всю полноту власти: президентскую, законодательную и исполнительную. Ну, или почти всю: осталось теперь еще обновить руководство Генпрокуратуры и НАБУ, да провести большую «судебную чистку», иначе все разговоры о посадках коррупционеров снова окажутся только разговорами. Однако от новой власти ждут не только мести и зрелищ, но также мира, хлеба и свободы. Насколько новый парламент и новое правительство смогут оправдать эти ожидания?

Теперь не забалуешь!

Первый день работы Верховной Рады 9-го созыва оказался весьма плодотворным и богатым на неожиданности, в том числе довольно неприятные и для политиков, и для избирателей. Вот, к примеру, Петр Порошенко снова отличился, устроив очередное знамение: он уронил на пол только что выданное ему депутатское удостоверение. Украинцы, уже привыкшие тому, что все связанные с ним падения людей и вещей имеют привычку сбываться, тут же предположили что, это предзнаменование недолгого депутатства Петра Алексеевича, и что его действительно скоро посадят. И уже вечером первого дня своей работы новая Рада одобрила в первом чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие с нардепов неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Еще одним рекордом «Зе!команды» стало голосование за нового председателя Верховной Рады. Кандидатуру Дмитрия Разумкова согласовали еще на предварительных совещаниях, поэтому она была фактически безальтернативной и не вызвала никаких формальных возражений. Её поддержали почти единогласно: 383 депутата, все, кроме фракции «Европейской солидарности», решившей быть всегда против любых предложений «Слуги народа».

Однако уже через несколько минут новоизбранный спикер отключил микрофон депутату от «Оппозиционной платформы» Олегу Волошину – за то, что тот начал свою речь на русском языке. Национал-патриоты, в особенности фракция Порошенко, не сдерживали своего ликования тем, что новая власть стала наследовать их старую русофобскую политику. Ну а русскоязычных избирателей Юго-Востока, отдавших свои голоса за Зеленского и «Слугу народа», постигло очередное разочарование.

Но в этот день были разочарованы не только они: противники Авакова с огромной досадой встретили новость, что он переназначен главой МВД, хоть с оговоркой «на переходной период» Как говорится, власть обновилась – но не полностью! Таким образом, Аваков в этот день тоже установил рекорд: он непрерывно сидит в своем министерском кресле шестой год, при втором президенте, при третьем составе Рады, войдя уже в четвертое правительство подряд (у Яценюка было два кабинета). Вполне естественно это вызывает недоуменные вопросы: как это провинциальному харьковскому олигарху удалось так хорошо устроиться, он что - колдун?

Впрочем, всем хорошо известно, что новый президент сильно обязан Арсену Борисовичу тем, что никто не сорвал ни президентские, ни парламентские выборы. А именно «под ответственность Зеленского» Авакова и оставили во главе МВД. Так что он, можно сказать, заработал себе продолжение каденции – даже не смотря на все связанные с ним коррупционные скандалы (а также информацию и о более худших вещах).

Внятную официальную причину решения оставить Авакова фракция «Слуга народа» назвать не смогла. Но в Раде в этот день ходили слухи о том, что якобы Порошенко готовит на декабрь «путч патриотов», и только Аваков со своими молодцами сможет защитить новую власть – а потому его оставят во главе МВД минимум до конца года. Насколько эти слухи достоверны, неизвестно, но они уже породили новую шутку: не трогайте Авакова, а то Порошенко нападет!

Еще один слух (а может и не слух) утверждал, что большей части депутатов фракции «Слуги народа» запретили свободное общение с прессой, выдав на крайний случай (если журналисты будут слишком назойливыми) такие себе цитатники с готовыми ответами на самые вероятные вопросы. Если это правда, то ничего подобного в Верховной Раде не было даже в советские времена. Ну а целом уже складывается впечатление, что фракция «Слуга народа» превратилась в аналог «группы 239», существовавшей в Раде первого созыва в 1990-91 г.г. По сути, все решения в ней принимаются руководством фракции, а от остальных депутатов требуется лишь быстро жать на кнопки по команде. Более того, во время открытия Рады президент Зеленский предупредил, что распустит и её, если она не оправдает его ожиданий.

Такая, с позволения сказать, командная игра имеет свои плюсы и минусы. Однозначно позитивно то, что законопроекты будут рассматриваться и приниматься быстро, без проволочек и торгов, без покупки нужных голосов (или взяток за провал голосования). Если нужно, то можно провести сессию за один день – как это сделали 29 августа, а на следующую неделю назначить вторую сессию и напринимать еще пачку законопроектов. Это резко увеличит работоспособность Рады (уже в первый день проголосовали сотню решений и законопроектов), и даже снизит общий уровень коррупции. Кстати, ожидается, что нынешняя Рада будут первой за многие годы, в которой не будут устраивать цирк с блокированием трибуны и драками за микрофон.

К главным минусам стоит отнести резко упавшую до нуля роль оппозиции, которая теперь будет просто подпирать щеки, и фактическую невозможность как-то повлиять на монопартийное парламентское большинство. А ведь некоторые законопроекты, принимаемые им, могут и противоречить интересам украинцев. Эта тревожная мысль возникает и при первой оценке состава нового правительства.

Список «реформаторов»

За исключением Арсена Авакова, члены нового Кабинета министров практически не знакомы украинцам. Даже Оксана Маркарова, тоже сохранившая своё кресло (тоже «на переходной период»). Это первое украинское правительство, сформированное из абсолютных новичков, почти не имевших опыт руководящей работы на высоких должностях. Максимум это чьи-то бывшие советники, а так в основном юристы фирм и организаций. Многие СМИ уже выложили их краткие биографии, так что повторятся нет смысла. Однако стоит отметить в них самые важные моменты, чтобы попытаться, понять, кто есть кто.

Алексей Гончарук, премьер-министр. После учебы в МАУП работал в юридическом отделе фирмы-застройщика «PRIOR-Invest» (она же «Первая украинская индустриально-инвестиционная компания»), связанной с банком «Киев» Виктора и Николая Марченко. Еще во время его работы фирма проводила мошеннические операции с земельными участками в поселке Коцюбинское. В кризис 2008 года она со скандалом разорилась, не выполнив обязательства, но Гончарук к этому моменту уже ушел из неё в юрфирму «Constructive Lawyers». Пересидел там кризис и скандал, в 2009-м стал президентом Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам (цинизм какой-то), а через год стал заместителем гендиректора ООО «Первая украинская индустриально-инвестиционная компания» - то есть он вернулся в ту же «PRIOR-Invest», которая потом окончательно обанкротилась.

После второго Майдана Гончарук пытался баллотироваться в Раду по списку маргинальной «Силы людей», затем его пристроили советников сначала к министру экологии Игорю Шевченко (тот в Давосе шапками затаривался), а затем к вице-премьеру Степану Кубиву. С 2015 года возглавлял грантоедскую организацию «Офис эффективного регулирования», финансируемую Евросоюзом для «разработки экономических реформ». Видимо, через какое-то «европейское лобби» его и представили Зеленского как «молодого реформатора».

Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Всю свою карьеру проработал в МИД, с апреля 2016 года был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы. Занимался там «продвижением украинской культуры» и противодействием возвращение российской делегации в ПАСЕ. В общем, всё ясно.

Михаил Федоров, вице-премьер и министр специально созданного Министерства цифровой трансформации. 28 лет, в студенческие годы окончил курсы различных грантовых школ (включая «школу представителей НАТО в Украине»), потом открыл диджитал-агентство «SMMSTUDIO», занимающееся рекламой и продажами в интернете. Сотрудничая с «Кварталом», сошелся с командой Зеленского. Теперь Федорову поручили заняться «диджитализацией всей Украины». Что на самом деле кроется за этой затеей, мы скоро увидим. Но некоторые скептики считают, что такой специалист по SEO, как Федоров, будет «исправлять Гугль» так, чтобы о команде Зеленского там были только ссылки на позитивную информацию.

Тимофей Милованов, вице-премьер развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Сразу хочется подчеркнуть его должность: торговля, сельское хозяйство, но почему-то нет промышленности. Очевидно, промышленность более не является важной частью украинской экономики! Ну а что касается Милованова, то вся его карьера – это учеба и чтение лекций в школах при американских университетах, а также «исследования в области теории игр, теории контрактов и институционального дизайна». С 2014 года западные агентства пиарили его как выдающегося экономиста, но сумели пристроить его лишь президентом совета Киевской школы экономики, а потом членом Совета Нацбанка. В общем, выдающийся теоретик в области игр и экономических реформ от МВФ.

Оксана Маркарова, оставшаяся министром финансов. Очень похожая биография: училась и практиковалась в США, специализируется на финансах и торговле, однако имела большой практический опыт работы в фирме «ИТТ-Инвест», совладельцем которой является её муж. Это довольно интересная компания, имеющая в качестве главного учредителя американская «ITT-Intertrade», и начинавшую еще в 90-х с массовой ваучерной приватизации.

Во время банковского кризиса 2014-2016 годов эта фирма неплохо наварила на операциях с активами, кредитами и долгами различных украинских банков. Также Маркарова большой спец в области операций с облигациями, которых она в нынешнем году навыпускала на 33 миллиарда гривен! По информации СМИ, Маркарову активно лоббируют как западные финансовые структуры, как и украинские олигархи и высокопоставленные чиновники (теперь уже бывшие), которые участвовали в её затеях с облигациями.

Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды. Очень малоизвестный человек, ранее работавший руководителем сектора «Энергетика» в «Офисе эффективного регулирования». Там он увлекался «зеленой энергетикой» и различными теориями реформирования украинского энергорынка. Знающие его украинцы утверждают, что вопросы тарифов на энергоносители Оржеля практически не интересуют.

Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины. Сын бывшего главы правления «Интербанка» Артура Криклого, начинал карьеру в банке отца начальником отдела ценных бумаг. В 2014 году стал советником Арсена Авакова, который через год назначил его заместителем начальника ГАИ МВД – с целью участия в ликвидации этого органа. Затем был назначен начальником Главного сервисного центра МВД. Является стопроцентным челноков Авакова, которого посади в кресло самого «жирного» министерства, где на тендерах каждый год разворовываются миллиарды. Возможно, будет выполнять роль «смотрящего».

Андрей Загороднюк, министр обороны. Второй в истории Украины совершенно штатский министр обороны, который даже не служил в армии! Зато у него два диплома - Киевского университета им. Шевченко (правоведение) и Оксфорда (финансы), и очень богатый папа Павел Загороднюк, владеющий компанией «Группа Надра», которая годами «питалась» тендерами у «Укргаздобычи» и «Укртрансгаза». Загороднюк-папа дружил с Азаровым (был его советником), и является человеком Коломойского, отстаивая его интересы в совете «Укрнафты». Сыночку же он создал фирму «Discovery», являющуюся являющаяся дочерним предприятием папиной «Discovery Industrial Services Ltd», зарегистрированной на Виргинских островах.

Похоже, что Загороднюка в кресло министра обороны посадили лишь для того, чтобы предприятия его папы и Коломойского могли выигрывать все тендеры на поставку топлива для армии. В военном деле новый министр не соображает ровным счетом ничего, и его уже прозвали «украинским Сердюковым».

Зоряна Скалецкая (Черненко), министр здравоохранения. В данном случае смена одиозной Ульяны Супрун на Скалецкую ровным счетом ничего не меняет. Разница между ними в том, что одна – американка, имеющая диплом медсестры и собственную клинику в Нью-Йорке, а вторая – украинка, без медицинского образования, прослушавшая специальные курсы Всемирного банка о медицине для стран третьего мира. Её бывший муж – Александр Черненко, теперь уже экс-депутат от БПП. С 2015 года Скалецкая участвовала в проекте «Реанимационного пакета реформ», курируя медицину, и работала с начала с Квиташвили, а потом с Супрун. Говорят, что это именно благодаря Скалецкой «скорая помощь» Киева перестала приезжать на высокую температуру и приступы гипертонии.

Еще недавно Скалецкая открыто критиковала Зеленского, так что её назначение у многих вызвало недоумение. Но что еще более возмутительно, в недавнем конфликте между СБУ (которое уже возглавлял Иван Баканов) и владельцем Криворожского металлургического завода «Арселор Миттал», возникший из-за нарушения экологических норм (индус просто травит жителей города, экономя на фильтрах), Скалецкая встала на сторону «Миттал» - заявляя, что информация о высоком уровне онкологических заболеваний в Кривом роге это выдумки. В общем, встречайте «доктора Смерть» №2!

Юлия Соколовская, министр социальной политики. Вполне может превзойти Андрея Реву, поскольку является еще одним «кандидатом от Вашингтона». Соколовская представляла в Украине Агентство США по международному развитию, по программе «Реформа ВИЧ-услуг в действии» - опять же, рассчитанной на отсталые бедные страны.

Рассыпающиеся надежды

Итак, ранее в украинских правительствах заседали в основном представители олигархических кланов, годами занимавшихся «распиливанием» украинского бюджета через тендерные схемы. Теперь их сменили «финансовые теоретики», протеже Госдепа и Всемирного банка, да фантазирующие друзья Зеленского – плюс еще парочка «тендерных комбинаторов» от Авакова и Коломойского. Впечатление, что шило поменяли даже не на мыло, а на кривой ржавый гвоздь!

Давайте еще раз вспомним, чего хотели украинцы, отдавая свои голоса за Зеленского и «Слугу народа» против Порошенко и «ЕС». Первое – как можно скорее закончить войну, но не очередным блицкригом, а замирением, реализацией Минских договоренностей. Тут «Зе!команда» сделала хоть какой-то шаг, несмотря на бешеное сопротивление «порохоботов» и «партии войны», тут пока что претензий нет. А с таким министром обороны, кажется, продолжать войну просто невозможно. Но давайте задумаемся: если танки и тягачи поставят в ангары, то их не нужно будет заправлять – а как же тогда на этом будут зарабатывать причастные компании?

Второе – решить вопрос по тарифам. Об этом вопросе просто забыли, его заболтали прожектами зеленой энергетики, покупками американского газа и новыми угольными схемами. Между тем от новой власти ожидали простого решения: освободить коммунальные тарифы для населения от всех накруток и наценок, приведя их к реальной стоимости. Этого не случилось, в равной степени не оправдалась и робкая надежда о списании коммунальных долгов (из-за которых самые бедные не могут получить субсидию). И, судя по «проевропейскому либеральному курсу», не случится никогда.

Третье – сделать медицину доступной для всех и хотя бы минимально качественной. Ожидалось какое-то увеличение финансирования здравоохранения, или введение государственного страхования (как в РФ), но главное, все с нетерпением ожидали изгнания Супрун и отказа от её губящих медицину псевдореформ. Вместо этого их продолжит Зоряна Скалецкая.

Четвертое – увеличение зарплат и социальных выплат. Собственно, украинская нищета это корень многих бед. При достаточном росте уровня жизни постепенно решились бы и такие проблемы, как стоимость лечения и оплата коммуналки. Однако рост реальных доходов населения базируется на наличии высокооплачиваемой работы, а вот с ней в Украине всегда было тяжело. Мечтами о пришествии инвестора и «диджитализацией» страны сыт не будешь, а нынешнее правительство видит украинскую экономику только как финансы, торговлю и сельское хозяйство – хотя её существенный рост может дать только промышленность и строительство (тянущие за собой сферу услуг и логистику). Так что и тут украинцев ждет разочарование – и долгая дорога на заработки в Польшу и Россию.

Пятое – наказание коррупционеров и даже уголовников, годами прятавшихся за мандатами, должностями, продажными судами и армиями адвокатов. Это пока что единственный пункт, который команда Зеленского держит в приоритете и делает реальные шаги по его реализации. Вот, к примеру, уже пошел процесс отмены депутатской неприкосновенности! Правда, большинство парламентских коррупционеров и без того лишились её, проиграв нынешние выборы - и ничто не мешает арестовывать их прямо сейчас. Осталось только Генпрокурора поменять!

Итак, что мы видим в итоге? Обновление власти с точки зрения кадров прошло крайне неудачно – к большинству новых министров есть много острых вопросов, некоторых нужно просто увольнять уже сейчас, пока не поздно, а в целом новый Кабмин не выглядит даже дееспособным. Знаете, что приходит в голову, глядя на него? Система власти в ЛДНР, где за каждым местным чиновником-куклой или полковником-чучелом стоит куратор из России. Такое впечатление, что новый украинский Кабмин в реальности тоже будет управляться многочисленными кураторами – не из России, конечно, но из Америки и Европы будут, в основном же к министрам наверняка приставят своих советников и помощников украинские «спонсоры» новой власти.

Нет, это не катастрофа. Например, можно вспомнить, что Путин в «нулевых» постепенно отрывал от власти людей старой правящей элиты годами, они плотно окружали его до 2006-2008 г.г. У Зеленского столько времени, конечно, нет, но он может и просто должен обновить этот Кабмин, если толку от его «реформаторской» деятельности не будет. Несмотря на возражения Запада и угрозы олигархов.

Просто, если украинцев охватит массовое разочарование и этой властью – как их еще недавно разочаровывали Яценюк, Порошенко и Гройсман, то «Зе!команда» потеряет единственное, что у неё действительно есть - поддержку своих избирателей. И тогда нападет не только Порошенко!

Источник from-ua.