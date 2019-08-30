Порошенко хочет переворота: Депутат пояснила, почему остался Аваков

30.08.2019 17:31

Арсен Аваков остался в должности главы Министерства внутренних дел по причине того, что бывший гарант Петр Порошенко готовит в стране переворот. Как передает replyua.net, об этом рассказала депутат от президентской партии Лиза Богуцкая. В распоряжении журналистов попала её переписка.

«Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать – мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД», - говорится в сообщении для Богуцкой. Также автор этого сообщения отмечает, что она очень расстроена, но власти не видят другого выхода.

По её словам, Порошенко должен устроить переворот в декабре этого года. Напомним, что многие политологи и эксперты были крайне возмущены тем, что Арсен Аваков смог сохранить свою должность. Некоторые эксперты отмечают, что Аваков, как и Порошенко, должен понести наказание за свои действия.