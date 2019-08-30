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У Зеленского опровергли обмен пленными с Россией

30.08.2019 11:18
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У Зеленского опровергли обмен пленными с Россией

Обмен пленными между Россией и Украиной пока не завершен, и поэтому рано говорить о результатах.

Такое заявление сделали в Офисе президента, передает "Диалог.UA".

В Сети был обнародован список из двадцати восьми фамилий украинских военнопленных и политзаключенных, которые, вроде, направляются в Киев. В Офисе президента заверили, что не стоит поддаваться панике относительно информации о доставке пленных и обмене. Там призвали сохранять спокойствие и ждать официальных сообщений, однако и подтвердили, что двусторонний обмен пока идет, но процесс не завершен. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отказался комментировать данный вопрос и заверил, что надеется на обмен пленными так же, как и все украинцы.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, список, СНБО, соцсети, обмен пленными, Зеленский
 
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