Главная / Новости / Украина / Зеленский срочно позвонил Путину: это скрывают, подробности слили в сеть
Последние новости раздела
- Портников вынес Раде Зеленского "смертельный приговор"18:16
- Електронні закупівлі - за завищеними цінами 15:38
- Зеленский срочно позвонил Путину: это скрывают, подробности слили в сеть14:57
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"14:01
- Кто и зачем устроил панику из-за обмена пленных с РФ: Дейнега озвучил неприятную правду12:40
- У Зеленского опровергли обмен пленными с Россией11:18
- Большой обмен начался: узники Кремля возвращаются домой в Украину09:28
- Гороскоп на 30 августа: Львов ждет неудача, а Водолеи смогут произвести впечатление07:52
- В Днепре взорвали банкомат ПриватБанка22:00
- Зеленский решил добиться сокращения количества нардепов21:20
Зеленский срочно позвонил Путину: это скрывают, подробности слили в сеть
30.08.2019 14:57
Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры
Об этом 30 августа сообщил Telegram-каналу «Легитимный» со ссылкой на собственный источник, пишет Политека.
По словам источника, подробности этого разговора пока официально разглашать не будут. Возможно, это произойдет позже.
«Так Зеленский провел телефонный разговор с Путиным. Наш источник сообщает, что темами могли быть предстоящие обмены, нормандские встречи, а также Путин поздравил Зеленского с новым правительством», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже третий разговор по телефону лидеров двух стран.
Теги: Донбасс, Путин, разговор, звонок, Зеленский
Читайте также:
- Зеленский жестко поставил на место Путина в разговоре: «никаких изменений в Конституции ради…»
- Зеленский сообщил о деталях разговора с Путиным
- "Ты вор, убийца и ублюдок, выпусти этих несчастных сорок человек" - Бабченко о возможной встрече в Кремле
- Разговор четырех: О чем говорили Меркель, Макрон, Путин и Порошенко
- Стало известно, кому звонил Зеленский после разговора с Путиным
- Телефонный разговор Путина и Нетаньяху: что предлагает Израиль в ответ на угрозы России
- Боевики вместо демонтажа установили новые фортификации в Станице Луганской15:16
- Боевики «ДНР» обратились за прогнозами к гадалкам14:41
- В зоне ООС НВФ открыли огонь: погиб боец ВСУ14:21
- Главари ОРЛО объяснили на какие услуги ЖКХ повысят тарифы13:38
- Боевики "порадовали" ВСУ на Донбассе в день обмена12:20
- Пристайко озвучил сроки, когда решится ситуация на Донбассе12:02
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал горнорабочий11:41
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию10:59
- В Мариуполе задержали боевика "ДНР", который хранил наркотики10:42
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: На блокпосту «Гнутово» меньше всего машин10:20
- Портников вынес Раде Зеленского "смертельный приговор"18:16
- Електронні закупівлі - за завищеними цінами 15:38
- Боевики вместо демонтажа установили новые фортификации в Станице Луганской15:16
- Зеленский срочно позвонил Путину: это скрывают, подробности слили в сеть14:57
- Боевики «ДНР» обратились за прогнозами к гадалкам14:41
- Нидерланды определились с местом проведения Евровидения14:30
- В зоне ООС НВФ открыли огонь: погиб боец ВСУ14:21
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"14:01
- Черная луна 30 августа: астрологи советуют навести порядок в жизни13:42
- Главари ОРЛО объяснили на какие услуги ЖКХ повысят тарифы13:38
- Портников вынес Раде Зеленского "смертельный приговор"18:16
- Електронні закупівлі - за завищеними цінами 15:38
- Черная луна 30 августа: астрологи советуют навести порядок в жизни13:42
- Эксперты назвали главные признаки того, что женщина вам изменяет21:40
- В Украине увеличилось количество новорожденных с синдромом Дауна08:40
- Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака22:38
- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам
- В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших
- Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"
- Зеленский затеял невероятное, такого в Украине еще не было: уже многие расстроены