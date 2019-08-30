Зеленский срочно позвонил Путину: это скрывают, подробности слили в сеть

30.08.2019 14:57

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры

Об этом 30 августа сообщил Telegram-каналу «Легитимный» со ссылкой на собственный источник, пишет Политека.

По словам источника, подробности этого разговора пока официально разглашать не будут. Возможно, это произойдет позже.

«Так Зеленский провел телефонный разговор с Путиным. Наш источник сообщает, что темами могли быть предстоящие обмены, нормандские встречи, а также Путин поздравил Зеленского с новым правительством», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже третий разговор по телефону лидеров двух стран.