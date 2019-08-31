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Астролог Росс объяснил, почему ВР долго не "проживет": "Зря они собрались в такой день"
Верховная Рада нынешнего созыва начала свою работу в неблагоприятное время, поэтому не исключено, что она не "протянет" свой положенный срок. По словам Влада Росса, ВР свое первое заседание провела в наихудший по астрологическим меркам день.
В интервью "Главреду" Влад Росс объяснил, что на 29 августа, когда собрался новоизбранный парламент, была убывающая Луна, которой на небе вообще не было видно. Открытие чего-либо или знаковое событие, происходящее на "полном ущербе" Луны, то есть в последний день убывающей Луны, не будет иметь успеха. Потому ничего на убывающей Луне обычно не начинают, пояснил астролог, сообщает "Диалог.UA".
По данным предсказателя, Луна не будет делать ни одного явного аспекта в этот день ни к одной планете. "Мы не можем сказать, что Луна будет оказывать на дальнейшую судьбу нового парламента сколь-нибудь положительное влияние. Будет жесткий тау-квадрат планет к планете власти – Юпитеру", - заявил Влад Росс. Учитывая эти факторы, вывод один: хуже дня не придумаешь для первого заседания парламента, который хочет благополучно проработать все пять лет, на которые избирается Рада. "Кроме того, в этот день Марс был в таком сочетании с Солнцем, что сулит неизбежные конфликты и противоречия в новой Верховной Раде. В этом плане есть риск и для фракции Слуга народа, которая не будет монолитной и на цикле Марса легко может расколоться на разные группы", - сказал эксперт. Он объяснил, что цикл Марса – два года, именно такой срок астролог отводит новой Раде. "Потому вполне вероятным выглядит сценарий, не предусматривающий того, что новоизбранный парламент проживет пять лет, и нас ждут досрочные парламентские выборы через два года. К тому же, Марс указывает на жесткие противостояния в Раде между депутатами и очень острые конфликтные ситуации. Также, возможно, что какие-то решения парламента выведут людей с акциями протеста под стены Верховной Рады", - добавил Росс. В то же время астролог отмечает, что способность проводить реальные реформы – это большой позитивный момент новой Рады. "Единственное, что радует в расположении звезд в этот день – позитивный тригон Урана к Солнцу и Марсу. Это указывает на то, что нынешняя ВРУ будет принимать правильные решения, необходимые для глобальных изменений и преобразований в нашей стране, на которые не сподобилась ни одна предыдущая власть", - заявил эксперт. Так что Рада XIX созыва преуспеет в реформах, но едва ли сумеет быть долговечной и продержаться до следующих плановых выборов. Такого прогноза можно было бы избежать, если бы работа парламента стартовала на растущей Луне и в день, когда бы на небе сложились благоприятные конфигурации планет, а не на "убойном" тау-квадрате планет к Юпитеру – планете власти, резюмировал астролог.
Теги: Донбасс, парламент, астролог, заседание, Влад Росс, Верховная Рада, астрологический прогноз, день
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