"Я готов убивать украинцев, а потом возьмемся за Беларусь", - российский боевик "Грант"

31.08.2019 16:29

Одиозный российский оккупант с позывным "Грант" попытался объяснить в интервью пропагандистам, с какой целью приехал в чужую страну убивать украинцев.

Российский наемник Антон Горохов по кличке "Грант" объяснил, зачем приехал на Донбасс убивать граждан Украины, передает "Диалог.UA".

"Для меня население Украины – "Малороссии", население России – "Великороссии" и Белоруссии, являются неотъемлемой частью одной "русской нации" восточно-славянской. И я никогда не разделял эти три страны", - выдает зазомбированный пропагандой сепаратист. Более того, он называет белорусов и украинцев "ресурсами" для существования России, которых можно убивать, если они не согласны подчиняться Кремлю. "Необходимо, в первую очередь, большое население, большая нация. Поэтому Украина — это еще "40 миллионов русских", Белоруссия еще "10 миллионов русских", - добавил Горохов.