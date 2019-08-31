Последние новости раздела
- Москва пригласит Зеленского на 75-летие Дня Победы19:33
- Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма19:10
- Астролог Росс объяснил, почему ВР долго не "проживет": "Зря они собрались в такой день"18:51
- В декабре коммуналка для украинцев подорожает, в среднем, на 2 тысячи гривен17:47
- "Конец эпохи бедности?" - СМИ раскрыли схему Коломойского, каждый украинец платит олигарху17:11
- "Я готов убивать украинцев, а потом возьмемся за Беларусь", - российский боевик "Грант"16:29
- "Сколько мы людей положили, чтобы остановить Путина?" - Коломойский сразил жестким заявлением по Донбассу14:51
- Рябошапка требует "крови" и пояснил, из кого будет ее пить12:50
- Что изменится для украинцев осенью: отмена школьной формы и банкнота в 1000 грн11:09
- Синоптик дал прогноз погоды на последний день лета08:42
Москва пригласит Зеленского на 75-летие Дня Победы
31.08.2019 19:33
Участие в праздничных мероприятиях в 2020 году уже подтвердили 17 зарубежных лидеров, сообщил помощник российского президента.
Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы.
Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает интернет-издание Хроника.инфо.
«Президенту Украины будет направляться приглашение», — заявил Ушаков.
По словам Ушакова, участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров. Среди них — президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Москву в этот день пообещали посетить лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии, Беларуси.
Теги: Донбасс, Москва, День Победы, Зеленский
Читайте также:
- "Загон Победы" - сети высмеяли празднование Дня победы в Москве (ФОТО)
- Золотое перо отправляется в Москву
- Сети бурно обсуждают "карнавал" кришнаитов на праздновании дня Победы в Москве (ВИДЕО)
- В Москве прошла выставка товаров для похорон с показом одежды для вдов
- В Москве простились с Евгением Евтушенко (ФОТО)
- В центре Москвы началась паника из-за угрозы взрыва в администрации Путина
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"19:48
- В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина18:29
- "Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия17:25
- В Донецке открыли памятник убитому Захарченко16:48
- «Власти ДНР» с 1 сентября повышают тарифы ЖКХ16:10
- В Донецке открыли «выставку» личных вещей Захарченко15:34
- Реальная опасность обвалов и радиации: В Донецкой области затоплено 39 шахт14:36
- В «ДНР» прекращает работу «банк ДНР»14:11
- Боевики ОРДЛО усиливают боевую подготовку с привлечением артиллерии и танков13:50
- Горловка попала под обстрел: повреждены жилые дома, хозпостройки, ЛЭП13:28
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"19:48
- Москва пригласит Зеленского на 75-летие Дня Победы19:33
- Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма19:10
- Астролог Росс объяснил, почему ВР долго не "проживет": "Зря они собрались в такой день"18:51
- В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина18:29
- В декабре коммуналка для украинцев подорожает, в среднем, на 2 тысячи гривен17:47
- "Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия17:25
- "Конец эпохи бедности?" - СМИ раскрыли схему Коломойского, каждый украинец платит олигарху17:11
- В Донецке открыли памятник убитому Захарченко16:48
- "Я готов убивать украинцев, а потом возьмемся за Беларусь", - российский боевик "Грант"16:29
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер15:52
- Названы самые непутевые жены по знаку Зодиака: «у них все валится из рук»15:15
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака12:07
- День будет полон проблем: гороскоп на 31 августа09:06
- С 29 августа по 19 сентября астрологи назвали временем перемен для этих знаков Зодиака08:07
- "Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет20:55
- Новая Рада, новый Кабмин: первые впечатления и ожидания20:29
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее 19:29
- Откажитесь от этих 12 вещей, и изобилие найдет путь в вашу жизнь19:13
- Портников вынес Раде Зеленского "смертельный приговор"18:16
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"