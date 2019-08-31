Москва пригласит Зеленского на 75-летие Дня Победы

31.08.2019 19:33

Участие в праздничных мероприятиях в 2020 году уже подтвердили 17 зарубежных лидеров, сообщил помощник российского президента.

Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает интернет-издание Хроника.инфо.

«Президенту Украины будет направляться приглашение», — заявил Ушаков.

По словам Ушакова, участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров. Среди них — президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Москву в этот день пообещали посетить лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии, Беларуси.