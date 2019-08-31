Политолог назвал главный страх команды Зеленского - "слугам народа" теперь не позавидуешь

31.08.2019 07:33

Президенту Владимиру Зеленскому наруку снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады. Это позволит ему держать нардепов под контролем. Прокомментировал нашумевшие инициативы президента известный украинский политолог Сергей Таран в Facebook, передает "Диалог.UA".

В первый день своей работы, 29 августа, Верховная Рада приняла законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов. Новость вызвала восторг в украинском обществе. Но не все так радужно, предупредил Таран. "В "Слуге" снятие неприкосновенности и лишение мандата за прогулы, как и сокращение количества депутатов, очевидно, воспринимают как способы удержания собственной фракции", - сообщил эксперт. Он заверил, что команду руководство президентской партии совсем не волнует оппозиция. В условиях монобольшинства она практически ничего не решает. "Больше всего у "Слуги" переживают из-за влияния на новичков "чужих" олигархов и миграцию депутатов в случае падения рейтинга. Считается, что именно угроза преждевременного лишения мандата или преждевременных выборов удержат нестойких новичков", - уточнил Таран. Он посоветовал руководству партии использовать еще и японский метод в отношении своих депутатов. "Лайфхак для "Слуги" - в японском парламенте до сих пор есть парламентский пристав, обязанность которого огреть депутата специальной палкой, если тот нарушает порядок", - постебался Таран.