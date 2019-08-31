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Политолог о балагане, разыгранном с Гонтаревой: «Теперь она точно не вернется в Украину»
Известный политолог Дмитрий Корнейчук прокомментировал инцидент в Лондоне. Как информирует replyua.net, ранее в СМИ появилась новость о том, что бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. На своей странице в Facebook Корнейчук предположил, что это был самый настоящий спектакль, и теперь Гонтарева точно получит убежище в Великобритании.
«Мне искренне понравился балаган, который разыграли с Гонтаревой, которую в Лондоне якобы сбила машина. Теперь она может спокойно не возвращаться в Украину. Ещё и убежище в Британии получит», - написал политолог. По его словам, уже совсем скоро все забудут, как бывшая глава Нацбанка по указу Петра Порошенко девальвировала гривну, а также уничтожила всю банковскую систему. Также политолог напомнил всем, что в своё время Гонтарева активно помогала Коломойскому и Порошенко распилить ПриватБанк.
Напомним, что Гонтареву неоднократно вызывали на допросы, однако ни на одном из них она не появилась. Эксперты не исключают, что инцидент с автомобилем в Лондоне является спланированным спектаклем, чтобы бывшая глава Нацбанка избежала допроса.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, Национальный банк, глава
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