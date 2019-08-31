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Рябошапка требует "крови" и пояснил, из кого будет ее пить
Новоназначенный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что жаждет крови в правовом поле и анонсировал посадки чиновников.
По словам Рябошапки, коррумпированные чиновники должны быть привлечены к ответственности, передает from-ua.
"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - пообещал Рябошапка.
Новый генпрокурор намерен модернизировать ведомство для более эффективной борьбы с преступностью.
"Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко", - отметил Рябошапка.
Теги: Донбасс, Генпрокуратура, посадка, чиновники
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