Рябошапка требует "крови" и пояснил, из кого будет ее пить

31.08.2019 12:50

Новоназначенный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что жаждет крови в правовом поле и анонсировал посадки чиновников.

По словам Рябошапки, коррумпированные чиновники должны быть привлечены к ответственности, передает from-ua.

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - пообещал Рябошапка.

Новый генпрокурор намерен модернизировать ведомство для более эффективной борьбы с преступностью.

"Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко", - отметил Рябошапка.