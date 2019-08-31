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"Сколько мы людей положили, чтобы остановить Путина?" - Коломойский сразил жестким заявлением по Донбассу
Известный олигарх Игорь Коломойский категорически отрицает важность поддержки США в войне с Россией, так как поддержка Вашингтона не была и не будет военной.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказал своеобразную позицию по войне на оккупированном Донбассе против гибридной армии РФ в интервью "Цензор.НЕТ", сообщает "Диалог.UA".
"Какая, нах**н, поддержка Запада? Поддержка Запада была моральная и политическая, сидели и, как обычно, смотрели, чем закончится. Санкции реально ввели после того, как Россия сбила Boeing. Я вижу значение санкций для России – ей плохо. А нам лучше?" - вопрошает олигарх. По его мнению, остановить большую волну агрессии РФ помогла решимость украинского народа и страх президента РФ Владимира Путина и самих россиян перед большими жертвами. "Поверьте мне: никакая Америка их никогда не пугала", – подчеркивает Коломойский. "Сколько мы людей положили, чтобы остановить россиян? Разве среди погибших были американцы?" – резюмировал Коломойский.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, война, санкции, потери, Коломойский
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