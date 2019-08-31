- Москва пригласит Зеленского на 75-летие Дня Победы19:33
- Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма19:10
- Астролог Росс объяснил, почему ВР долго не "проживет": "Зря они собрались в такой день"18:51
- В декабре коммуналка для украинцев подорожает, в среднем, на 2 тысячи гривен17:47
- "Конец эпохи бедности?" - СМИ раскрыли схему Коломойского, каждый украинец платит олигарху17:11
- "Я готов убивать украинцев, а потом возьмемся за Беларусь", - российский боевик "Грант"16:29
- "Сколько мы людей положили, чтобы остановить Путина?" - Коломойский сразил жестким заявлением по Донбассу14:51
- Рябошапка требует "крови" и пояснил, из кого будет ее пить12:50
- Что изменится для украинцев осенью: отмена школьной формы и банкнота в 1000 грн11:09
- Синоптик дал прогноз погоды на последний день лета08:42
Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма
Украина и Польша скоординировали свои дальнейшие действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения оккупированной Автономной Республики Крым. Об этом сегодня, 31 августа, заявил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве, передают Донецкие новости.
«Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша общая и принципиальная позиция – без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных пределах санкции ЕС могут пересматриваться только в направлении по усилению, а не наоборот», – сказал Зеленский.
Напомним, Польша предостерегла страны Евросоюза от сближения с Россией.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Польша, война, возвращение
- Мнение эксперта: война на Донбассе в этом году на закончится
- Порошенко: "Буду драться за каждый кусочек украинской земли"
- УЕФА: Евро-2012 бьет рекорды посещаемости
- Российско-украинская война: почему вторжения не будет
- Волох: "Путина сейчас может спасти только короткая победоносная война, но ВСУ ему этого уже не позволят"
- Эксперт: "Проще было бы взять несколько пленных ВСУ, которые сейчас на оккупированном Донбассе, и обвинить их в прорыве в Ростовскую область"
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"19:48
- В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина18:29
- "Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия17:25
- В Донецке открыли памятник убитому Захарченко16:48
- «Власти ДНР» с 1 сентября повышают тарифы ЖКХ16:10
- В Донецке открыли «выставку» личных вещей Захарченко15:34
- Реальная опасность обвалов и радиации: В Донецкой области затоплено 39 шахт14:36
- В «ДНР» прекращает работу «банк ДНР»14:11
- Боевики ОРДЛО усиливают боевую подготовку с привлечением артиллерии и танков13:50
- Горловка попала под обстрел: повреждены жилые дома, хозпостройки, ЛЭП13:28
- Как встретить осень, чтобы она прошла удачно: советы для Знаков Зодиака 20:10
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"19:48
- Москва пригласит Зеленского на 75-летие Дня Победы19:33
- Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма19:10
- Астролог Росс объяснил, почему ВР долго не "проживет": "Зря они собрались в такой день"18:51
- В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина18:29
- В декабре коммуналка для украинцев подорожает, в среднем, на 2 тысячи гривен17:47
- "Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия17:25
- "Конец эпохи бедности?" - СМИ раскрыли схему Коломойского, каждый украинец платит олигарху17:11
- В Донецке открыли памятник убитому Захарченко16:48
- Как встретить осень, чтобы она прошла удачно: советы для Знаков Зодиака 20:10
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер15:52
- Названы самые непутевые жены по знаку Зодиака: «у них все валится из рук»15:15
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака12:07
- День будет полон проблем: гороскоп на 31 августа09:06
- С 29 августа по 19 сентября астрологи назвали временем перемен для этих знаков Зодиака08:07
- "Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет20:55
- Новая Рада, новый Кабмин: первые впечатления и ожидания20:29
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее 19:29
- Откажитесь от этих 12 вещей, и изобилие найдет путь в вашу жизнь19:13
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"