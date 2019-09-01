Ахметов уходит из розницы? Сеть Брусничка массово закрывает магазины

01.09.2019 09:07

На рынке говорят о возможном полном разочаровании группы СКМ в розничной торговле, и готовности распродать активы в ритейле. В чем реальные причины закрытия магазинов еще одного крупного ритейлера?

Уже не первую неделю среди операторов и игроков украинского рынка продуктовой розницы ходят слухи, что принадлежащая все еще богатейшему человеку Украины Ринату Ахметову сеть фрешмаркетов Брусничка доживает последние месяцы, пишет donbass.live.

Очередной импульс витку слухов дал пост на страничке в Facebook консультанта по развитию торговых сетей Дениса Поддубского.

«Говорят, группа СКМ Рината Ахметова приняла решение закрыть свою сеть продуктовых супермаркетов Брусничка. Менеджмент сети так и не смог раскрутить ее, несмотря на регулярную смену генеральных директоров и Наблюдательного совета», — написал эксперт, который в 2014-2015 годах занимал должность директора по развитию и экспертной оценке сети Брусничка, а до этого более 10 лет работал в корпорации АТБ.

Закрывать – так сразу много

Новости о закрытии маркетов Брусничка в том или ином населенном пункте в последний месяц появляются с незавидной регулярностью. Сеть на начало года насчитывала более 100 магазинов (по данным исследовательской компании GT Partners Ukraine).

За прошедшее время, как сообщается на странице проекта Служба развития ритейла в Facebook, уже закрылись десятки магазинов. Многочисленные подтверждения легко найти на различных городских форумах в интернете: появляются посты о закрытии Бруснички в таких городах как Мариуполь, Запорожье, Изюм, Харьков, Полтава, Доброполье и так далее.

Происходящее действительно напоминает стремительное сворачивание бизнеса и решение СКМ окончательно отказаться от развития розничного направления.

Впрочем, один из топ-менеджеров рынка украинской продуктовой розницы, пожелавший остаться неназванным, смотрит на ситуацию принципиально иначе.

«Недавно сеть Брусничка возглавил новый генеральный директор (Сергея Беляева сменил Александр Янишевский – прим. ред) — отмечает собеседник RAU. – И у него принципиально иной подход к бизнесу: он избавляется от нерентабельных торговых точек, делая ставку на развитие прибыльных».

По его словам, об окончательном выходе Ахметова из продуктовой розницы или же о продаже этого направления пока говорить рано: скорее, речь идет об оптимизации бизнеса и тактическом отступлении с целью впоследствии восстановить утраченные позиции. Подтверждают его слова и в компании СКМ.

«В компании принято решение уходить из убыточных магазинов. С начала года мы закрыли 31 убыточный магазин, как меру для улучшения ликвидности в компании. Это вынужденный шаг, связанный с потерей ключевых для бизнеса регионов в 2014 и 2015 годах — Донецкой и Луганской областей. А также из-за снижения потребительских настроений и среднего чека в регионах нашего присутствия», — сообщили в пресс-службе СКМ, пообещав дополнительно информировать в случае изменения планов.

Отметим, что Брусничка – далеко не первый продуктовый ритейлер Украины, приступивший за последние годы к сокращению своей торговой сети.

Ранее активность в регионах свернула BILLA, входящая в австрийскую REWE Group, оставив только торговые точки в Киеве и области. Также объявила о закрытии 20% объектов старейшая сеть супермаркетов страны Фуршет. Компания также будет делать фокус на столичный регион. Есть и другие примеры, когда торговые сети, заявлявшие амбициозные планы стать значимым межрегиональным игроком, в итоге концентрировались на работе в своей «малой родине».

Перезревшая Брусничка

Компания Украинский Ритейл, которая развивает розничный бизнес СКМ под торговой маркой Брусничка на территории Восточного и Центрального регионов Украины, была основана 13 сентября 2006 года. Центральный офис находится в городе Днепр. Общая численность сотрудников компании — более 2 600 человек.

Первый магазин под брендом Брусниця был открыт в марте 2007 года в Донецке. В июне 2009 года стало известно, что компания Украинский ритейл поглотила локальную днепропетровскую сеть магазинов Оливье (4 магазина). В июле 2009 года еще 4 точки, работавшие под брендом Наш Край перешли под управление компании Рината Ахметова. В августе 2009 стало известно, что в помещениях, в которых ранее работали магазины сети Varus-Express (22 торговые точки) откроются супермаркеты Брусниця. По результатам 2009 года Украинский ритейл удвоил размеры своей сети магазинов по сравнению с 2008 годом.

К концу 2010 года количество магазинов сети Брусниця составляло уже 78 магазинов в Донецкой (36), Харьковской (17), Днепропетровской (14), Запорожской (6) и Луганской (5) областях. Все эти магазины работали в формате «магазин у дома» площадью 300-400 кв. м с ассортиментом около 5000 — 6000 позиций. Общая численность сотрудников тогда превысила 3000 человек.

В сентябре 2011 года компания представила новую концепцию магазинов — фрешмаркет и сменила название магазинов на Брусничка. Полный рестайлинг и переход существующих магазинов в формат фрешмаркет планировалось провести до конца 2013 года. К этому моменту количество магазинов выросло до 85.

Летом 2014 года — сеть объединяла 135 магазинов в Донецкой (66), в Харьковской (22) и Днепропетровской (22) областях, в Запорожской (6), в Луганской (10) и в Полтавской (9) областях.

Весной 2015 года, в разгар военного противостояния на Востоке Украины, сеть Брусничка приняла решение о закрытии 54 объектов, расположенных на неподконтрольной украинским властям территории. В итоге у нее остался 101 магазин в Украине.

В 2018 году ритейлер открыл шесть магазинов в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях. Последний торговый объект, об открытии которого сообщала компания, начал работу 18 февраля 2019 года на Центральном автовокзале Днепра.

К активам Бруснички также относятся распределительные центры. Как сообщала сама компания в апреле 2018 года, на то время общая площадь складских помещений торговой сети составляла около 10 000 кв. м.

Кадровая кадриль

С момента образования сети – с 2006 года — компанией пять лет управлял Николай Алексеев, которого с 11 марта 2011 года сменил Дмитрий Кулик, ранее длительное время занимавший должность генерального директора сети АЗС Параллель, также принадлежащий группе СКМ. Ему удалось продержаться в должности гендиректора до 29 марта 2016 года, когда обязанности главы Украинский ритейл взял на себя Сергей Беляев, ранее занимавший должность финансового директора компании.

До этого топ-менеджер работал финансовым руководителем крымского подразделения энергетического холдинга ДТЭК. Но уже 6 июня 2016 года СЕО сети Брусничка был назначен Валдас Пузерас. Впрочем, менее чем через год — 20 апреля 2017 года — экспат покинул должность, а его в роли и.о. снова сменил Сергей Беляев, позднее ставший полноправным директоров сети.

Последняя смена руководства в компании произошла 14 мая 2019 года, когда пост генерального директора принял бывший топ-менеджер Фуршет Александр Янишевский.

Сооснователь «Службы развития ритейла» Денис Поддубский отмечает, что история сети Брусничка — это калейдоскоп самых разных команд и топ-менеджеров, с большой скоростью сменявших друг друга в креслах.

«Одних убирали за злоупотребления, других — за недостаточную эффективность, третьих — из-за экономических кризисов и связанных с ними масштабных сокращений. Большая часть руководителей приходила из непрофильного бизнеса, не имея практических навыков управления процессами розничной сети. Исходя из сообщений бывших сотрудников и контрагентов, работавших с компанией в разные годы, в Брусничке, разумеется, были отдельные профессионалы и эффективно работающие подразделения, но так и не сформировалась единая командная работа и устойчивая ориентация на общий амбициозный результат», — говорит Поддубский.

Следствием этого стала стагнация компании. По данным исследовательской компании GT Partners Ukraine, в то время как лидеры украинского рынка продуктовой розницы стремительно увеличивали объемы выручки в последние несколько лет, доходы торговой сети Брусничка практически не росли. Так, товарооборот Бруснички за 2016 и 2017 годы составил по 2,9 млрд грн с НДС, а в 2018 году незначительно вырос — до 3,1 млрд грн.

По мнению Дениса Поддубского, нынешнее решение о сворачивание торговой сети в первую очередь связано с тем, что для группы СКМ компания Украинский Ритейл всегда выглядела, как непрофильный актив, и долгосрочное профессиональное управление ею не осуществлялось. Соглашается с экспертом и директор GT Partners Ukraine Игорь Гугля:

«С годами стало видно, что ритейл был явно не флагманским бизнесом СКМ. По сравнению с инвестициями в металлургию, энергетику и медиа, розничное направление СКМ было не в приоритете», — говорит он.

Сейчас магазины сети постепенно закрываются. Денис Поддубский не исключает, что ритейлер примет решение оставить несколько самых прибыльных магазинов.

«Но, скорее всего, уже через несколько месяцев Брусничка полностью перестанет существовать», — считает сооснователь «Службы развития ритейла».

При этом Игорь Гугля уверен, что вероятность продажи сети крайне низка. «Всю сеть целиком продать вряд ли удастся — уж слишком много есть сомнительных локаций у Бруснички, которые не в состоянии давать нормальную выручку. К тому же, у них лишь малая доля собственных помещений, а львиная часть — арендованные площадки», — отмечает эксперт.

Что касается возможных кандидатов на освободившиеся локации, то по словам директора GT Partners Ukraine, в Днепропетровской области помещения могут занять Varus и АТБ, в Харьковской — АТБ, Digma и Чудо-маркет, в Запорожской — Varus, АТБ и Эконом+, в Полтавской — АТБ и МаркетОПТ, в Луганской — АТБ и Семья, а в Донецкой — АТБ, Щирий Кум, Зеркальный, Чудо маркет и Семья.

В то же время, Денис Поддубский говорит, что на локации могут претендовать не только продуктовые, но и drogerie-сети, а также несистемный ритейл.

«В какие-то из пустующих помещений успеют зайти более активные конкуренты, такие как EVA, Varus или МаркетОпт, но собственники большинства объектов просто пересдадут их несетевым магазинам или предприятиям сферы услуг. Ежедневно развивающийся рынок ритейла быстро поглотит эту сеть, которая так и не смогла стать устойчиво успешной», — резюмирует консультант.