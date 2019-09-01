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Аэропорт «Киев» прекращает обслуживать пассажиров
Аэропорт «Киев» (Жуляны) прекращает обслуживать пассажиров в период со 2 по 12 сентября. Как информируют replyua.net, об этом представители аэропорта сообщили на странице воздушной гавани в Facebook. Отмечается, что закрытие аэропорта связано с ремонтом взлетно-посадочной полосы.
Также представители воздушной гавани сообщили, что все рейсы авиакомпании в этот период времени будет обслуживать аэропорт «Борисполь». «Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров в течение десяти дней с 9.00 2 сентября по 9.00 12 сентября 2019 года в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы. В этот период рейсы авиакомпаний, которые базируются в столичном аэропорту, будут обслуживаться в международном аэропорту «Борисполь», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что все рейсы, ожидаемые в аэропорту «Киев», между собой распределят терминалы D и F аэропорта «Борисполь». В терминале F будут обслуживаться пассажиры перевозчиков Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling, в терминале D - рейсы перевозчиков Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Січ, Belavia — Belarusian Airlines и LOT.
Теги: Донбасс, Киев, аэропорт, закрытие
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