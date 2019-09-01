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Что подарить учителю на 1 сентября: самые оригинальные идеи
Самые интересные, шикарные и прикольные подарки учителю на День знаний 1 сентября.
1 сентября отмечается День знаний. В этот день принято дарить цветы и подарки учителям.
Как поздравить с профессиональным праздником всех учителей и какой подарок учителю на День знаний можно подготовить? Читайте и выбирайте самые интересные варианты презентов в нашей статье, сообщает segodnya.
Например, учительнице можно купить или сделать самим букет из светлых цветов, а педагогу со стажем ‑ из крупных и ярких цветов. Цветы вручают и учителям-мужчинам – им подойдут строгие георгины или гладиолусы.
Что подарить учителю вместо цветов на 1 сентября
Необычным подарком учительнице станет "говорящий" фотоальбом. Просто подготовьте презентацию с фотографиями и звуковыми поздравлениями учеников. Так учительница сможет посмотреть-послушать своих учеников. Также можно подарить фоторамку — подбирайте красивую и необычную.
Подарите чашку – чайную или кофейную. Главное, знать о вкусах и пристрастиях учителя или классной руководительницы. Такой сувенир можно сделать на заказ.
Подарите учительнице мягкую подушечку-сердце или в форме книжки. А можно подобрать игрушку для ребенка преподавателя.
Шоколадные конфеты — еще один из классических подарков на День знаний. Но узнайте, есть ли у учительницы аллергия.
Букет из имбирных пряников — еще одна идея для подарка учителю на 1 сентября.
Фруктовая корзина — тоже эффектный и красивый вариант подарка на День знаний.
Букет из школьных принадлежностей – в таком букете следует использовать те предметы, которыми учитель постоянно пользуется — ручки, линейки, клей-карандаш.
Можете подарить ей ручку марки Parker со словами благодарности и поздравлениями.
Подарочный сертификат. Его вручение подразумевает предварительное изучение вкусов и предпочтений классного руководителя или учительницы.
Деловой дневник — нужный презент, потому что педагогам приходится ежедневно фиксировать много информации по школьным мероприятиям, поэтому без такого помощника не обойтись.
Флешка — такой подарок точно не помешает учителю. Не забудьте ее красиво упаковать.
Теги: Донбасс, учитель, цветы, подарки, 1 сентября, День знаний
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