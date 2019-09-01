Что подарить учителю на 1 сентября: самые оригинальные идеи

01.09.2019 15:18

Самые интересные, шикарные и прикольные подарки учителю на День знаний 1 сентября.

1 сентября отмечается День знаний. В этот день принято дарить цветы и подарки учителям.

Как поздравить с профессиональным праздником всех учителей и какой подарок учителю на День знаний можно подготовить? Читайте и выбирайте самые интересные варианты презентов в нашей статье, сообщает segodnya.

Например, учительнице можно купить или сделать самим букет из светлых цветов, а педагогу со стажем ‑ из крупных и ярких цветов. Цветы вручают и учителям-мужчинам – им подойдут строгие георгины или гладиолусы.

Что подарить учителю вместо цветов на 1 сентября

Необычным подарком учительнице станет "говорящий" фотоальбом. Просто подготовьте презентацию с фотографиями и звуковыми поздравлениями учеников. Так учительница сможет посмотреть-послушать своих учеников. Также можно подарить фоторамку — подбирайте красивую и необычную.

Подарите чашку – чайную или кофейную. Главное, знать о вкусах и пристрастиях учителя или классной руководительницы. Такой сувенир можно сделать на заказ.

Подарите учительнице мягкую подушечку-сердце или в форме книжки. А можно подобрать игрушку для ребенка преподавателя.

Шоколадные конфеты — еще один из классических подарков на День знаний. Но узнайте, есть ли у учительницы аллергия.

Букет из имбирных пряников — еще одна идея для подарка учителю на 1 сентября.

Фруктовая корзина — тоже эффектный и красивый вариант подарка на День знаний.

Букет из школьных принадлежностей – в таком букете следует использовать те предметы, которыми учитель постоянно пользуется — ручки, линейки, клей-карандаш.

Можете подарить ей ручку марки Parker со словами благодарности и поздравлениями.

Подарочный сертификат. Его вручение подразумевает предварительное изучение вкусов и предпочтений классного руководителя или учительницы.

Деловой дневник — нужный презент, потому что педагогам приходится ежедневно фиксировать много информации по школьным мероприятиям, поэтому без такого помощника не обойтись.

Флешка — такой подарок точно не помешает учителю. Не забудьте ее красиво упаковать.