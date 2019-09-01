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Каким будет курс доллара на следующей неделе
Курс доллара может немного подняться.
Курс доллара в Украине в ближайшую неделю, начиная с 2 сентября, зафиксируется в пределах 25,4 грн/$. Сейчас доллар стоит 24,95 грн, передает Хроника.инфо..
Об этом заявил аналитик Вадим Иосуб. По его расчетам, курс доллара может немного подняться.
По его словам, по среднесрочному прогнозу курс доллара будет оставаться в диапазоне 25,0-25,5 грн. А краткосрочно будет подниматься от нижней границы этого коридора в направлении верхней.
«На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,1/25,4 грн», – прогнозирует Иосуб.
Накануне глава НБУ Яков Смолий напомнил о целях регулятора на валютном рынке. Основой для будущего роста регулятор считает низкую инфляцию, не ставит себе цели покупать на рынке как можно больше валюты, чтобы не влиять на тренд гривны. Важной ценностью для НБУ остается независимость центробанка, которая обеспечивает преемственность и предсказуемость его политики при смене власти в стране.
В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.
В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).
При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.
Теги: Донбасс, доллар, гривня, курсы валют
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