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Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины

01.09.2019 16:31
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Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины

Киев будет духовным центром и станет столицей восточнославянского государства. Об этом заявил Влад Росс во время общения с журналистами, пишет Политека.
«Киев будет центром славян, он возродится не только как духовный центр, но и станет столицей восточнославянского государства, в которое будут входить и Польша, и Беларусь, и часть России», — заявил он.
Но для этого необходимо. чтобы Россия развалилась, как государство, после чего все изменится.
В этом контексте он спрогнозировал, что часть нынешней РФ изъявит желание присоединиться к Украине после создания «западносибирского государства со столицей где-нибудь в Новосибирске», когда Москва останется без нефти и газа.
«Сейчас в это трудно поверить, но в свое время никто не верил, что развалится Советский Союз», — заметил Влад Росс.
Он также добавил, что очень много есть пророчеств о развале России, в том числе и американского ясновидящего Эдгара Кейси. Согласно его словам, в западносибирском государстве появится новая религия — пустоты и огня. На территории Сибири возродиться зороастризм.
«А в конце 2020 или в 2021 году может родиться мессия, пророк, новый спаситель мира, скорее всего, 21 декабря 2020 года», — сказал он.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, будущее, столица
 
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