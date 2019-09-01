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"Масштабные протесты и начало третьего Майдана", - рискованный закон Зеленского может вызвать "взрыв" уже осенью
В Сети появилась информация о серьезном политическом кризисе в Украине ближайший осенью. Закон президента о приватизации земли может спровоцировать масштабные протесты, во главе которых будет Ляшко. Осенний экономический кризис также хотят использовать для начала масштабных протестов и начала Майдана. Об этом сообщает телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на прогноз источников в Министерстве экономики. пишет Диалог.UA.
"Источник из Министерства экономики сообщает, что осенью курс гривны просядет на 7-10% это минимальный показатель, который случится в октябре-ноябре. Если начнутся протесты и политический кризис, а также будет отказ по МВФ, то эксперты боятся даже давать прогнозы падения гривны. Курс может упасть катастрофически зимой. К этому может добавиться и "газовый кризис", - пишут авторы. В то же время сообщается, что протестное движение может возглавить Олег Ляшко и в качестве повода использовать принятие закона о приватизации земли. "Экономический кризис хотят использовать для начала масштабных протестов и начала майдана - 3! Зеленский попытается принять закон о приватизации земли, чем спровоцирует масштабные протесты, во главе которых будет Ляшко с его борьбой за "селян" и украинскую землю (ну и вся ситуативная коалиция). Осень будет очень "жаркой", - отмечено в сообщении.
Теги: Донбасс, закон, Майдан, протесты, Зеленский
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