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«Мне не разрешают»: Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
01.09.2019 08:44
Президент Владимир Зеленский пояснил, что не ездит на велосипеде на работу из соображений безопасности. Об этом он заявил в интервью журналистам, пишет ДонПресс.
«Очень сложный вопрос. Я с этим боролся и борюсь. Честно скажу, что мне не разрешают. Пока что есть реальная опасность, я не хочу говорить фамилии людей. Мы получим информацию и мне позволят так как было уже несколько примеров, когда образно говоря было совсем опасно», — сказал глава государства.
Теги: Донбасс, опасность, велосипед, Зеленский
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