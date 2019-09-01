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«Мне не разрешают»: Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

01.09.2019 08:44
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«Мне не разрешают»: Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

Президент Владимир Зеленский пояснил, что не ездит на велосипеде на работу из соображений безопасности. Об этом он заявил в интервью журналистам, пишет ДонПресс.
«Очень сложный вопрос. Я с этим боролся и борюсь. Честно скажу, что мне не разрешают. Пока что есть реальная опасность, я не хочу говорить фамилии людей. Мы получим информацию и мне позволят так как было уже несколько примеров, когда образно говоря было совсем опасно», — сказал глава государства.



Теги: Донбасс, опасность, велосипед, Зеленский
 
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