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Новый премьер поздравил школьников и въехал в Кабмин на самокате. ВИДЕО
01.09.2019 18:43
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с праздником 1 сентября и пожелал удачного начала учебного года. Видеообращение глава Кабинета министров опубликовал в Facebook.
Первое сентября - это всегда старт. Для кого-то - школьной жизни, для кого-то - студенческого. Мое 1 сентября совпало с первой неделей премьерской жизни! Серьезный вызов - сделать украинское образование современным, конкурентным, европейского образца. Именно для молодой, амбициозной команды, что сейчас как раз формирует Анна Новосад (министр образования)", - рассказал Гончарук.
Также премьер показал здание правительства и прокатился на самокате по коридорам и кабинетам.
Теги: Донбасс, премьер-министр, поздравление, самокат, школьники
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