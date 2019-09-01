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Погода в Украине на неделю: синоптики рассказали, с чего начнется осень
Лето в Украине в 2019 году оказалось далеко не таким жарким, как на большей части Европы.
Как сообщает from-ua, сентябрь обещали теплый. В самом конце лета мы решили узнать, что синоптики говорят о первых днях осени.
В воскресенье, 1 сентября, небольшие дожди возможны на севере страны – в Киевской и Черниговской областях. По сравнению с субботой станет еще чуть теплее, буквально на один-два градуса. Средняя температура воздуха по стране днем – от 27 до 30 градусов.
В понедельник, 2 сентября, в Украине снова без осадков, столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне, в воскресенье.
Во вторник, 3 сентября, в западной части страны ожидаются дожди с грозами – температура воздуха днем там составит от 24 до 30 градусов тепла. В центральной части страны от 28 до 31 градуса, на севере от 26 до 30, в восточных областях от 25 до 28, и на юге от 27 до 31 градуса выше нуля.
В среду, 4 сентября, в западных областях продолжает греметь и лить, температура воздуха днем упадет до 20-25 градусов. В центре ожидается от 26 до 31 градуса, в северных и восточных областях от 25 до 28 градусов, на юге от 26 до 31 градуса тепла.
Теги: Украина, Донбасс, осень, прогноз погоды
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