Скабеева мгновенно вышла из себя из-за этих слов Зеленского: "Как же так? Он же раньше говорил другое". ВИДЕО

01.09.2019 14:29

Интервью Владимира Зеленского по случаю 100 дней на посту президента вызвало бурный интерес в России. Особенно бесилась пропагандистка Кремля Ольга Скабеева.

Скабееву вывели из себя слова Зеленского по поводу Донбасса, передает "Диалог.UA".

Нашумевшее интервью Зеленского актеру своей Студии "Квартал 95" самым тщательным образом обсудили на скандальном ток-шоу "60 минут" пропагандистского телеканала "Россия 1". Ведущая Скабеева не смогла сдержать эмоций из-за слов президента Украины о войне на Донбассе. "Главное, чтобы они (россияне - ред.) не поддерживали боевиков, чтобы их не было на нашей территории, чтобы на территории Донбасса не было их военных, чтобы мы завершили войну; это все, что меня волнует", - сказал Зеленский. Пропагандистка тут же записала его в последователя "хунты" и "бандеровцев" и пожаловалась, что раньше у Зеленского была совсем иная риторика. Скабеева еще и цинично назвала "ерундой" доказанный факт военной агрессии армии Путина против Украины. "Порошенко говорит устами Зеленского… То есть президент - новый, а ерунда про российскую армию - старая… Во время дебатов у Зеленского на Донбассе были "повстанцы", стал президентом - появились "боевики". Ловко!" - бесится пособница агрессора Путина.