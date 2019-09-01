- «Мне не разрешают»: Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде08:44
- Тарифы на электроэнергию поменяются: что ждет украинцев с сентября07:56
- Путин поставил Зеленского в "растяжку": тот момент, когда решается, кто кого, - все подробности21:30
- Политолог о балагане, разыгранном с Гонтаревой: «Теперь она точно не вернется в Украину»21:11
- Москва пригласит Зеленского на 75-летие Дня Победы19:33
- Украина и Польша скоординировали действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма19:10
- Астролог Росс объяснил, почему ВР долго не "проживет": "Зря они собрались в такой день"18:51
- В декабре коммуналка для украинцев подорожает, в среднем, на 2 тысячи гривен17:47
- "Конец эпохи бедности?" - СМИ раскрыли схему Коломойского, каждый украинец платит олигарху17:11
- "Я готов убивать украинцев, а потом возьмемся за Беларусь", - российский боевик "Грант"16:29
Тарифы на электроэнергию поменяются: что ждет украинцев с сентября
Первые изменения произойдут уже сегодня, 1 сентября. Они будут касаться прежде всего бытовых потребителей. В правительстве отметили, что это еще не предел. Как стало известно, в НКРЭКУ понизили тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей почти на 20 коп, до 11,6 коп за кВт-час. Это значит, что тариф всех бытовых потребителей будет снижен почти на 20 коп, сообщает "Диалог.UA".
Представитель президента в правительстве Андрей Герус, пишет "Обозреватель", пояснил, что в НКРЭКУ по факту шел поиск, кто будет финансировать "зеленые" тарифы соответствующих "зеленых" производителей. "А это уже почти 30 млрд грн в год. Ранее эти "зеленые" тарифы через тариф Укрэнерго было возложенные на небытового потребителя. Теперь в результате Постановления Правительства и Постановления НКРЕКП, часть "зеленых" тарифов будет оплачиваться небытовыми потребителями, а большая часть – Энергоатомом и Укргидроэнерго", – объяснил Герус. Он добавил, что в результате принятия тарифов никакие предприятия-потребители не получили никаких льгот, хотя такой вариант также рассматривался. "Но Офис Президента выступил против такого решения и нам удалось убедить принять решение, которое будет иметь одинаковый эффект для всех бытовых потребителей, как для соседней школы и больницы, так и для крупного металлургического завода", – отметил Герус. По его словам, нерыночно дешевой электроэнергии небытовые потребители также не получили. "Стоит помнить, что сейчас тарифы на э/э для предприятий и бюджетных учреждений в 2-3 раза больше, чем для населения (2,5-3 грн против 1,08 грн). За прошлый год небытовые потребители заплатили более 50 млрд грн специальных субсидий (более свой рыночный тариф), за счет которых финансировались низкие тарифы на э/э для населения", – добавил представитель президента в Кабмине. Он считает, что в решении проблем рынка электроэнергии должна принимать участие не только государственная генерация, но и частная. "Поэтому, надеюсь, в сентябре будет принято решение, которое учтет эффект падения мировых цен на уголь, ведь с начала года цена угля упала на 45%. Такое решение даст еще дополнительный положительный эффект для украинских потребителей", – подытожил Герус. Небытовые потребители получат снижение тарифов на 20 коп / кВт-час уже с воскресенья, 1 сентября.
Теги: Донбасс, электроэнергия, осень, тарифы
- В зоне ООС убит российский боевик «Митяша»07:42
- Интересный "документ" из "ЛНР": это самое главное "достижение" "поднявшихся с колен" любителей России07:26
- В Мариуполе автомобиль сбил пешехода22:38
- Члены НВФ запросили режим «тишины» под Зайцево и ранили бойца ВСУ22:12
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"19:48
- В Луганске во время пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина18:29
- "Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия17:25
- В Донецке открыли памятник убитому Захарченко16:48
- «Власти ДНР» с 1 сентября повышают тарифы ЖКХ16:10
- В Донецке открыли «выставку» личных вещей Захарченко15:34
- «Мне не разрешают»: Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде08:44
- Раков ждут проблемы, Весы опередят конкурентов: гороскоп на 1 сентября08:29
- Астрологи выложили очень подробный и точный гороскоп для каждого знака Зодиака08:15
- Тарифы на электроэнергию поменяются: что ждет украинцев с сентября07:56
- В зоне ООС убит российский боевик «Митяша»07:42
- Интересный "документ" из "ЛНР": это самое главное "достижение" "поднявшихся с колен" любителей России07:26
- В Мариуполе автомобиль сбил пешехода22:38
- Члены НВФ запросили режим «тишины» под Зайцево и ранили бойца ВСУ22:12
- 6 признаков того, что вам суждено быть вместе надолго 21:54
- Путин поставил Зеленского в "растяжку": тот момент, когда решается, кто кого, - все подробности21:30
- Раков ждут проблемы, Весы опередят конкурентов: гороскоп на 1 сентября08:29
- Астрологи выложили очень подробный и точный гороскоп для каждого знака Зодиака08:15
- 6 признаков того, что вам суждено быть вместе надолго 21:54
- Политолог о балагане, разыгранном с Гонтаревой: «Теперь она точно не вернется в Украину»21:11
- Люди с «особенностями»: странности каждого знака зодиака20:52
- Как встретить осень, чтобы она прошла удачно: советы для Знаков Зодиака 20:10
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер15:52
- Названы самые непутевые жены по знаку Зодиака: «у них все валится из рук»15:15
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака12:07
- День будет полон проблем: гороскоп на 31 августа09:06
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"