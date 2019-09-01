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Украина, Польша и США нанесли удар по Кремлю "газовым" соглашением

01.09.2019 11:15
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Украина, Польша и США нанесли удар по Кремлю "газовым" соглашением

Украина, США и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в усилении региональной безопасности газоснабжения. Оно стало тяжелым ударом для Москвы.

О важном соглашении рассказала "Украинская правда", передает "Диалог.UA".

В Варшаве представители Украины, Польши и США на днях подписали соглашение, которое ослабит зависимость Киева от российского газа. Полноценно он начнет работать после строительства в польском Свиноустье терминала сжиженного газа и строительства газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу и Норвегию.

Это позволит диверсифицировать поставки газа в Украину. Ожидается, что уже в 2021 году Польша сможет поставлять в нашу страну 6 млрд кубометров газа (сейчас 1,5 млрд кубометров). Примечательно, что Украина сможет покупать как сжиженный газ напрямую у США, так и через польскую Нефтегазовую компанию. Соглашение - тяжелейший удар по путинскому режиму, который использует зависимость Украины от российского газа для шантажа Киева. Диверсификация поставок голубого топлива из других стран обеспечит Украине энергетическую безопасность.



Теги: Украина, США, Донбасс, Польша, газ, соглашение
 
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