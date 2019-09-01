Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"

01.09.2019 13:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"

В аннексированном Россией Крыму украинцы устроили провокацию, желая позлить российских оккупантов.

Соответствующее фото опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram, передает apostrophe.

"Утром получил очень приятное фото из оккупированного Крыма. Большое количество патриотов сейчас бессильна, оккупационная власть жестко наказывает за любые проявления украинской позиции. Спасибо Александр за твою позицию. Крым - это Украина! Верю в мир, но после нашей победы! – подписал он фото, на котором автор, не боясь, демонстрирует зажигалку в голубом и желтом цвете..



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, украинцы, диверсия, оккупация, ВСУ, патриоты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх