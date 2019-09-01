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В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
01.09.2019 13:52
В аннексированном Россией Крыму украинцы устроили провокацию, желая позлить российских оккупантов.
Соответствующее фото опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram, передает apostrophe.
"Утром получил очень приятное фото из оккупированного Крыма. Большое количество патриотов сейчас бессильна, оккупационная власть жестко наказывает за любые проявления украинской позиции. Спасибо Александр за твою позицию. Крым - это Украина! Верю в мир, но после нашей победы! – подписал он фото, на котором автор, не боясь, демонстрирует зажигалку в голубом и желтом цвете..
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, украинцы, диверсия, оккупация, ВСУ, патриоты
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