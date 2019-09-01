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"Заморозка" военной помощи США Украине: появилось важное заявление

01.09.2019 14:08
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"Заморозка" военной помощи США Украине: появилось важное заявление

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что США и дальше будет оказывать военную помощь Украине, причем возможно в больших объемах, чем раньше.
Об этом сообщает Апостроф.
"Сейчас США анализируют эффективность своей военной финансовой помощи по всем сферам. Я думаю, что этот вопрос возник именно в этом контексте. Насколько военная поддержка Украины отвечает интересам США? Она в прямых интересах США. Поэтому я уверен, что эта поддержка не только сохранится, но мы можем говорить о ее увеличении", - разъяснил Данилюк, комментируя информацию о поручении президента США Дональда Трампа пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине, появившуюся на страницах издания Politico.
Как известно, в 2019 году Штаты планируют выделить Киеву около 250 миллионов долларов.



Теги: Украина, США, Донбасс, помощь
 
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