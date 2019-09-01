Зеленский пообещал сажать коррупционеров осенью

01.09.2019 11:38

По словам президента Владимира Зеленского, посадки коррупционеров начнутся, как только заработает Антикоррупционный суд и появится новый генеральный прокурор.

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу «1+1» в проекте 100 дней президента Украины, передает donpress.

«Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, и, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Это очень важный вопрос был. Далее. У нас появится новый генеральный прокурор (им уже назначен Руслан Рябошапка — ред.). Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появится и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется (посадки коррупционеров — ред.)», — заявил Зеленский.