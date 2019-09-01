Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский пообещал сажать коррупционеров осенью

01.09.2019 11:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский пообещал сажать коррупционеров осенью

По словам президента Владимира Зеленского, посадки коррупционеров начнутся, как только заработает Антикоррупционный суд и появится новый генеральный прокурор.

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу «1+1» в проекте 100 дней президента Украины, передает donpress.

«Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, и, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Это очень важный вопрос был. Далее. У нас появится новый генеральный прокурор (им уже назначен Руслан Рябошапка — ред.). Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появится и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется (посадки коррупционеров — ред.)», — заявил Зеленский.



Теги: Донбасс, суд, коррупция, прокурор, Антикоррупционный суд, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх