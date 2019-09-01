Зеленский рассказал, что хотел бы обсудить на встрече с Трампом

01.09.2019 12:13

Вопросы экономического сотрудничества Украины и США являются первоочередной задачей украинской власти. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью к 100 дням президентства на канале «1+1», пишет ДонПресс.

Зеленский отметил, что США «откровенно поддерживают» Украину и являются стратегическим партнером во многих сферах, особенно в энергетике и оборонно-промышленном комплексе. По его словам, основным вопросом встречи будет экономическое сотрудничество.

«С президентом (США — ред.) надо встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза, сказать, что их интересует в стране, мы скажем — что нам нужно от них. Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги». — сказал он.

По его словам, Украине надо работать над усилением доверия к правоохранительной системе.

«Мы должны быть сильной, независимой страной и гордиться ею. И ехать просто сказать: „Пожалуйста, дайте нам немножко денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать“ — нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война. Мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее за любую Америку. Поэтому давайте вместе работать», — пояснил Зеленский.

Президент добавил:

«Есть еще вопросы международных отношений, решение вопроса прекращения войны, рассчитываем на их поддержку, но они откровенно поддерживают».