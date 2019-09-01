- В Украине изменили правила выплаты пенсий переселенцам: как не остаться без денег12:29
- Зеленский рассказал, что хотел бы обсудить на встрече с Трампом12:13
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу11:56
- Зеленский пообещал сажать коррупционеров осенью11:38
- Украина, Польша и США нанесли удар по Кремлю "газовым" соглашением11:15
- Пожар в детском лагере на Прикарпатье: сгорел сын бывшего мэра Бурштына10:57
- Аэропорт «Киев» прекращает обслуживать пассажиров09:31
- Ахметов уходит из розницы? Сеть Брусничка массово закрывает магазины09:07
- «Мне не разрешают»: Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде08:44
- Тарифы на электроэнергию поменяются: что ждет украинцев с сентября07:56
Зеленский рассказал, что хотел бы обсудить на встрече с Трампом
Вопросы экономического сотрудничества Украины и США являются первоочередной задачей украинской власти. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью к 100 дням президентства на канале «1+1», пишет ДонПресс.
Зеленский отметил, что США «откровенно поддерживают» Украину и являются стратегическим партнером во многих сферах, особенно в энергетике и оборонно-промышленном комплексе. По его словам, основным вопросом встречи будет экономическое сотрудничество.
«С президентом (США — ред.) надо встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза, сказать, что их интересует в стране, мы скажем — что нам нужно от них. Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги». — сказал он.
По его словам, Украине надо работать над усилением доверия к правоохранительной системе.
«Мы должны быть сильной, независимой страной и гордиться ею. И ехать просто сказать: „Пожалуйста, дайте нам немножко денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать“ — нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война. Мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее за любую Америку. Поэтому давайте вместе работать», — пояснил Зеленский.
Президент добавил:
«Есть еще вопросы международных отношений, решение вопроса прекращения войны, рассчитываем на их поддержку, но они откровенно поддерживают».
Теги: Донбасс, встреча, Дональд Трамп, Зеленский
- В Кремле назвали дату переговоров Путина и Трампа
- Трамп принял Климкина в Белом доме: подробности встречи
- Возможность для встречи: Трамп и Зеленский посетят Варшаву в один день
- Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась во Вьетнаме: видео опубликовано в Сети
- Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту
- Трамп готовится провести вторую встречу с Ким Чен Ыном
- "Совок во всем великолепии": в соцсетях троллят памятник Захарченко в Донецке13:28
- Тяжелые бои гремят по всему фронту: оккупанты выкатили 122-мм артиллерию, ситуация резко ухудшилась12:52
- НВФ 20 раз обстреляли позиции ВСУ: ранен боец ВСУ10:36
- Москаль сделал громкое признание о переговорах с "ЛНР": "Теперь этого человека в живых нет"10:14
- В Донецкой области полиции удалось найти более 500 детей-«потеряшек» в течение суток09:55
- В зоне ООС убит российский боевик «Митяша»07:42
- Интересный "документ" из "ЛНР": это самое главное "достижение" "поднявшихся с колен" любителей России07:26
- В Мариуполе автомобиль сбил пешехода22:38
- Члены НВФ запросили режим «тишины» под Зайцево и ранили бойца ВСУ22:12
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"19:48
- "Совок во всем великолепии": в соцсетях троллят памятник Захарченко в Донецке13:28
- Гороскоп на сентябрь 2019 года 13:09
- Тяжелые бои гремят по всему фронту: оккупанты выкатили 122-мм артиллерию, ситуация резко ухудшилась12:52
- В Украине изменили правила выплаты пенсий переселенцам: как не остаться без денег12:29
- Зеленский рассказал, что хотел бы обсудить на встрече с Трампом12:13
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу11:56
- Зеленский пообещал сажать коррупционеров осенью11:38
- Украина, Польша и США нанесли удар по Кремлю "газовым" соглашением11:15
- Пожар в детском лагере на Прикарпатье: сгорел сын бывшего мэра Бурштына10:57
- НВФ 20 раз обстреляли позиции ВСУ: ранен боец ВСУ10:36
- Гороскоп на сентябрь 2019 года 13:09
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу11:56
- Раков ждут проблемы, Весы опередят конкурентов: гороскоп на 1 сентября08:29
- Астрологи выложили очень подробный и точный гороскоп для каждого знака Зодиака08:15
- 6 признаков того, что вам суждено быть вместе надолго 21:54
- Политолог о балагане, разыгранном с Гонтаревой: «Теперь она точно не вернется в Украину»21:11
- Люди с «особенностями»: странности каждого знака зодиака20:52
- Как встретить осень, чтобы она прошла удачно: советы для Знаков Зодиака 20:10
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер15:52
- Названы самые непутевые жены по знаку Зодиака: «у них все валится из рук»15:15
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"